استشهاد مدير شرطة غزة ونائبه في غارة إسرائيلية على خان يونس

أفاد الدفاع المدني في غزة بأنه تم اغتيال مدير شرطة غزة اللواء محمود صلاح ونائبه اللواء حسام شهوان عضو مجلس قيادة الشرطة في غارة إسرائيلية على خان يونس.

جريمة اغتيال المدير العام للشرطة في قطاع غزة

وأوضح بيان للدفاع المدني في غزة، أن “الاحتلال الإسرائيلي بارتكابه جريمة اغتيال المدير العام للشرطة في قطاع غزة يمعن في الإصرار على نشر الفوضى في القطاع وتعميق المعاناة الإنسانية للمواطنين، ويضرب عرض الحائط بكل القوانين الدولية والإنسانية باعتبار جهاز الشرطة جهاز حماية مدنية يقوم بدور إنساني في مساعدة المواطنين، وتقديم الخدمات لهم في ظل ما يعانونه من ظروف مأساوية بسبب استمرار العدوان منذ 15 شهرًا”.

إصابة العشرات بجروح في قصف لقوات الاحتلال الإسرائيلي

واستشهد، فجر اليوم الخميس، 13 فلسطينيا وأصيب العشرات بجروح، في قصف لقوات الاحتلال الإسرائيلي، على عدة مناطق جنوب وشمال قطاع غزة

واستهدفت طائرات الاحتلال خيمة تؤوي نازحين في منطقة المواصي غرب خان يونس جنوب القطاع، ما أسفر عن استشهاد 11 فلسطينيا، بينهم أطفال ونساء، وإصابة 15 آخرين بجروح مختلفة.

قصف لقوات الاحتلال على شمال غزة

وأضاف أن شقيقين استشهدا في قصف لقوات الاحتلال على شمال غزة، فيما قصفت مدفعية الاحتلال المناطق الغربية لمخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

استشهاد 45,553 ألف فلسطينيا

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ 7 أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 45,553 ألف فلسطينيا، أغلبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة 108,379 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.

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