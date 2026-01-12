الرئيس الفرنسي: يجب احترام حقوق الإيرانيين في التعبير السلمي عن مطالبهم

18 حجم الخط

إيران، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن فرنسا تدين العنف الذي تمارسه الدولة ويستهدف الإيرانيين بشكل أعمى، مؤكدًا أن حماية حقوق الإنسان والحد من العنف تجاه المدنيين من أولويات المجتمع الدولي.

فرنسا تدعو لوقف العنف واحترام حقوق المواطنين في إيران

وشدد ماكرون على ضرورة احترام حقوق الإيرانيين وحقهم في التعبير السلمي عن مطالبهم، داعيًا إلى وضع حد لجميع أشكال القمع والعنف العشوائي.

موقف فرنسا من الأزمة الإيرانية

وأكد الرئيس الفرنسي أن بلاده تتابع الوضع في إيران عن كثب، وتدعو إلى حل سلمي للأزمة يضمن حماية المدنيين وحقوقهم الأساسية، مؤكدًا أن العنف ضد المدنيين مرفوض دوليًا.

إيران محذرة واشنطن: مستعدون للخيار العسكري

يأتي هذا فيما أكد عباس عراقجي، وزير الخارجية الإيراني، أن بلاده تدرس حاليًا بعض الأفكار المطروحة مع واشنطن بشأن القضايا الثنائية، مشددًا على أن إيران مستعدة لكل الخيارات بما في ذلك الرد على أي تهديدات محتملة.

وأوضح عراقجي أن هناك أفكارًا مطروحة لدراسة إمكانية عقد لقاء محتمل مع مسؤولين أمريكيين، لكنه شدد على أنه لا يمكن الجمع بين المبادرات الدبلوماسية وإطلاق تهديدات ضد البلاد، مؤكدًا أن إيران لن تتهاون في حماية سيادتها وأمنها الوطني.

وأضاف أن إيران تمتلك قدرة عسكرية كبيرة وواسعة مقارنة بما كان عليه الحال خلال الحرب الأخيرة، موضحًا أن هناك من يحاول جر واشنطن إلى الصراع بهدف تحقيق مصالح إسرائيلية محددة، وهو ما ترفضه طهران تمامًا.

