18 حجم الخط

حذر المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا، عمر تشيليك، من التدخلات الخارجية في الجمهورية الإيرانية، موجها انتقادات لإسرائيل و"قسد".

تركيا تحذر من تدخلات خارجية في إيران وتوجه انتقادات حادة لإسرائيل

وقال عمر تشيليك خلال مؤتمر صحفي في أنقرة اليوم الإثنين عقب اجتماع القيادة العليا للحزب برئاسة الرئيس رجب طيب أردوغان، إن تركيا ترغب في تجنب الفوضى في إيران، محذرا من أن التدخلات الخارجية المحتملة هناك قد تتسبب في "أزمة كبيرة جدا".

وأكد المسؤول التركي أن إيران "جارتنا، ونراقب من كثب وعن قرب كل التطورات الحاصلة هناك"، قائلا: "ما نريده هو ألا يصيب الشعب الإيراني الضرر".

تركيا تسخر كل الاستعدادات اللازمة لمتابعة التطورات في المنطقة

وأشار إلى أن تركيا تسخر كل الاستعدادات اللازمة، بما يشمل الاقتصادية والأمنية وغيرها لمتابعة التطورات في المنطقة وخاصة في الدول المجاورة.

واتهم المتحدث باسم العدالة والتنمية إسرائيل بأنها "تضرم النيران في كل منطقتنا".

وذكر عمر تشيليك: "إسرائيل ورئيس حكومتها نتنياهو، لا تتورع عن نشر الفوضى في كل مكان بالمنطقة، من أجل التغطية على جرائم الإبادة الجماعية التي ارتكبتها".

وفي الملف السوري، ذكر تشيليك أن "الحكومة السورية أوضحت موقفها بشكل جلي تماما"، مؤكدا أنه "لا يمكن قبول أن يكون هناك قوتان مسلحتان اثنتان في بلد واحد".

وشدد على أن "الحفاظ على وحدة الأراضي السورية هو أمر مهم".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.