إيران: قواتنا المسلحة مستعدة للرد على أي هجوم أمريكي إسرائيلي

قال مجلس الأمن القومي الإيراني، في بيان صادر عنه اليوم الاثنين: إن قواتنا المسلحة أعدت خططها للرد على أي هجوم أمريكي أو إسرائيلي محتمل وأن ردنا على أي هجوم محتمل سيكون موجعا.

وفي وقت سابق أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بأن طائرات أمريكية تحلق بالقرب من المجال الجوي الإيراني، ما قد يشير لاحتمال توجيه ضربة عسكرية لطهران.

ووفق ما ذكرت القناة 14 الإسرائيلية، فقد ازداد عدد الطائرات الأمريكية قرب المجال الجوي الإيراني، حيث شوهدت طائرات أمريكية تحلق في محيطه.

وأضافت القناة، أن عدة طائرات تزويد بالوقود من طراز KC-135R وقاذفات من طراز B-52 أقلعت من قاعدة العديد الجوية في قطر.

وعقب إشارة بثها البيت الأبيض أمس الأحد، أقلعت خلال الساعات الأخيرة عدة طائرات تزويد بالوقود من طراز KC-135R، إلى جانب قاذفات B-52، من قاعدة العديد الجوية الواقعة جنوب غرب الدوحة، عاصمة قطر.

وكان البيت الأبيض قد نشر في وقت سابق منشورا جاء فيه: "حفظ الله قواتنا، حفظ الله أمريكا – وما زلنا في البداية".

وأرفق المنشور بصورة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب وهو يرتدي قبعة تحمل الرقمين "45–47"، في إشارة إلى فترتي رئاسته، مع عبارة بارزة: "لنجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى".

وبالإضافة إلى ذلك، لوحظ ارتفاع حاد في طلبات مطاعم البيتزا القريبة من مبنى البنتاجون، وهو مؤشر تستخدمه منصة "دوغ فايت" للتكهن بإمكانية شن هجمات وشيكة.

