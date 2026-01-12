الإثنين 12 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

إيران: قواتنا المسلحة مستعدة للرد على أي هجوم أمريكي إسرائيلي

الجيش الإيراني، فيتو
الجيش الإيراني، فيتو
18 حجم الخط

قال مجلس الأمن القومي الإيراني، في بيان صادر عنه اليوم الاثنين: إن قواتنا المسلحة أعدت خططها للرد على أي هجوم أمريكي أو إسرائيلي محتمل وأن ردنا على أي هجوم محتمل سيكون موجعا.

إيران:  قواتنا المسلحة أعدت خططها للرد على أي هجوم أمريكي أو إسرائيلي

 

وفي وقت سابق أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بأن طائرات أمريكية تحلق بالقرب من المجال الجوي الإيراني، ما قد يشير لاحتمال توجيه ضربة عسكرية لطهران.

ووفق ما ذكرت القناة 14 الإسرائيلية، فقد ازداد عدد الطائرات الأمريكية قرب المجال الجوي الإيراني، حيث شوهدت طائرات أمريكية تحلق في محيطه.

وأضافت القناة، أن عدة طائرات تزويد بالوقود من طراز KC-135R وقاذفات من طراز B-52 أقلعت من قاعدة العديد الجوية في قطر.

تحركات أمريكية بالقرب من المجال الجوي الإيراني

وعقب إشارة بثها البيت الأبيض أمس الأحد، أقلعت خلال الساعات الأخيرة عدة طائرات تزويد بالوقود من طراز KC-135R، إلى جانب قاذفات B-52، من قاعدة العديد الجوية الواقعة جنوب غرب الدوحة، عاصمة قطر.

وكان البيت الأبيض قد نشر في وقت سابق منشورا جاء فيه: "حفظ الله قواتنا، حفظ الله أمريكا – وما زلنا في البداية".

وأرفق المنشور بصورة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب وهو يرتدي قبعة تحمل الرقمين "45–47"، في إشارة إلى فترتي رئاسته، مع عبارة بارزة: "لنجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى".

وبالإضافة إلى ذلك، لوحظ ارتفاع حاد في طلبات مطاعم البيتزا القريبة من مبنى البنتاجون، وهو مؤشر تستخدمه منصة "دوغ فايت" للتكهن بإمكانية شن هجمات وشيكة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

إيران طائرات امريكية إسرائيل الدوحة مجلس الأمن القومي الإيراني المجال الجوي الايراني

مواد متعلقة

تركيا تحذر من تدخلات خارجية في إيران وتوجه انتقادات حادة لإسرائيل

الاتحاد الأوروبي يستعد لفرض عقوبات جديدة على إيران
ads

الأكثر قراءة

رسميا، المستشار هشام بدوي رئيسا لمجلس النواب 2026 لمدة 5 سنوات

تشكيل سيراميكا لمواجهة غزل المحلة في كأس عاصمة مصر

أول تعليق من الحسينى الشرقاوي على قرار استبعاده من المنافسة على رئاسة الوفد

مصير حكومة مدبولي بيد الرئيس السيسي

وأن أرعى مصالح الشعب، أعضاء مجلس النواب 2026 يؤدون اليمين الدستورية

ماذا قال طلاب رابعة ابتدائى عن امتحان العلوم؟ (فيديو)

طلاب السادس الابتدائي بالقاهرة يشيدون بسهولة امتحان اللغة الانجليزية (فيديو)

بعد فوزه بمنصب رئيس مجلس النواب 2026، من هو المستشار هشام بدوي؟

خدمات

المزيد

آخر تطورات سعر الألومنيوم في بورصة المعادن

انخفاض أسعار الزيت اليوم الإثنين في الأسواق

سعر الخضار اليوم، انخفاض الطماطم والليمون في سوق العبور

خطوات تشفير الملفات الهامة على نظام تشغيل ويندوز

المزيد

انفوجراف

الفراعنة وترويض أسود التيرانجا.. تاريخ مواجهات مصر والسنغال (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤيا الثعبان الأسود بالمنام وعلاقتها بوجود أشخاص خطرين في حياتك

وصف الأنبياء الذين رآهم الرسول في رحلة الإسراء والمعراج

الإسراء والمعراج، كيف تجلى موقف أبي بكر الصديق في المعجزة؟

المزيد
الجريدة الرسمية