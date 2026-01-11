الأمن السوري يخلي حي "الشيخ مقصود" في حلب من مسلحي "قسد" (فيديو)

18 حجم الخط

أكدت مصادر أمنية لوكالة الأنباء السورية "سانا"، اليوم الأحد، خروج كافة مسلحي تنظيم "قسد" من حي "الشيخ مقصود" في مدينة حلب.

وذكرت المصادر الأمنية للوكالة، أن آخر حافلة أقلت على متنها مسلحي تنظيم "قسد"، غادرت مدينة حلب متجهة نحو شمال شرق سوريا.

ونقلت حافلات أخرى مقاتلين من "قسد"، استسلموا في وقت سابق، من حي "الشيخ مقصود" إلى مدينة "الطبقة"، بإشراف وزارة الداخلية، بحسب قناة "الإخبارية" السورية.

وفي هذا السياق، قال مصدر عسكري سوري لسكاي نيوز عربية إن نحو 350 عنصرا من مقاتلي قسد، بينهم عناصر أجانب من حزب العمال الكردستاني (PKK)، كانوا يتحصنون داخل مشفى في حي الشيخ مقصود، يجري حاليا نقلهم إلى مواقع تابعة لقسد في مناطق شمال شرق سوريا، ضمن تفاهمات أمنية تم التوصل إليها خلال الساعات الماضية.

وأكد المصدر فجر الأحد، أن آخر دفعة من الحافلات التي تقل مقاتلي قسد، خرجت من حي الشيخ مقصود، وتقدمها سيارات تابعة للهلال الأحمر.

وأضاف المصدر أن عملية الإخلاء جاءت بعد تعثر جولات المفاوضات منذ مساء السبت، قبل أن تنجح الوساطات في فتح ممر لخروج المقاتلين تجنبا لتصعيد عسكري داخل الأحياء السكنية المكتظة.

وكانت محافظة حلب قد أعلنت، في وقت سابق السبت، تأمين خروج أهالي حي "الشيخ مقصود" من الحي، ونقلهم إلى مركز إيواء مؤقت.

واتهمت السلطات السورية مسلحي تنظيم "قسد" باحتجاز سكان الحي المذكور واستخدامهم دروعًا بشرية خلال مواجهاتهم مع قوات الأمن.

وكشفت الأجهزة الأمنية لقناة "الإخبارية" السورية عن كمية كبيرة من الأسلحة تركها عناصر "قسد" داخل مشفى "ياسين" قبل خروجهم.

من جهته، قال عبد الكريم ليله مدير مديرية الإعلام في حلب، لقناة "الإخبارية" السورية، إن أجهزة الدولة استنفرت لإعادة الخدمات سريعًا إلى حيي "الشيخ مقصود" و"الأشرفية".

وكان محافظ حلب عزام الغريب قال في مؤتمر صحفي: إن "جرائم تنظيم قسد دفعت الجيش العربي السوري لاتخاذ الإجراءات المناسبة لبسط الأمن في حيَّي الشيخ مقصود والأشرفية".

وخلال الأشهر الماضية، تصاعد التوتر حول الحي مع تزايد الضغوط الأمنية والعسكرية الهادفة إلى إنهاء أي وجود مسلح خارج سيطرة الدولة السورية داخل المدينة، في إطار مساع لإعادة فرض السيطرة الكاملة على حلب.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.