حزب العمال الكردستاني يعلن سحب جميع قواته من تركيا إلى شمال العراق

 أفادت وكالة أنباء “فرانس برس” اليوم الأحد، أن  حزب العمال الكردستاني أعلن سحب جميع قواته من  تركيا إلى شمال  العراق.

بينما أوضحت وسائل إعلام تركية أن حزب العمال الكردستاني أعلن إيقاف عمله داخل  تركيا، وأعلن أنه سينسحب منها بشكل كامل.
وقال الحزب في بيان: إن سحب القوات من تركيا خطوة تاريخية نحو المرحلة الثانية من نداء السلام والمجتمع الديمقراطي.

وأضاف البيان أن الحروب والصراعات الدائرة في الشرق الأوسط، شكلت تهديدًا جديًا لمستقبل الكرد وتركيا، ما دفع إلى البدء بمسار جديد بدأت من تصريحات رئيس الجمهورية التركية، ورئيس حزب الحركة القومية دولت بهجلي، والقائد عبد الله أوجلان، تحت عنوان "السلام والمجتمع الديمقراطي".

وأشار إلى أنه وخلال الأشهر الثمانية الماضية، وكطرف كردي، "اتخذنا خطوات كبيرة وتاريخية على أساس نداء السلام والمجتمع الديمقراطي. ومن أجل خلق أرضية هادئة ومناسبة للحوار، أعلنا وقف إطلاق النار في الأول من مارس مباشرة بعد النداء".

 
 

