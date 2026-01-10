قوات قسد تستهدف مبنى محافظة حلب بمسيرة

18 حجم الخط

أعلنت مديرية إعلام حلب، في بيان صادر عنها اليوم السبت، أن قوات سوريا الديمقراطية "قسد" استهدفت مبنى محافظة حلب بمسيرة أثناء مؤتمر صحفي للمحافظ عزام الغريب، ووزير الإعلام حمزة مصطفى، ووزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند قبوات.

استهداف مبنى محافظة حلب بطائرة مسيرة



وقالت المديرية، في بيانها أن هذا الاعتداء يعبر عن السلوك الإجرامي التي تنتهجه "قوات سوريا الديمقراطية" في محاولة لإسكات صوت الإعلام لمنع وصول الحقيقة للرأي العام.

وأضافت في بيانها "ما يقوم به تنظيم "قسد" من استهداف للمؤسسات الحكومية والكوادر الإعلامية والمؤسسات الطبية يأتي نتيجة عجزه وخسائره الفادحة وانهيار منظومته الميلشياوية التي ارتكبت الجرائم بحق المدنيين في حلب منذ بداية التحرير".

وأدانت المديرية ما تقوم به "قوات سوريا الديمقراطية" من استهداف للكوادر الإعلامية والعمل على تضليل الرأي العام ونشر الشائعات التي تهدد السلم الأهلي للمجتمع السوري.

قسد تنفي استهداف مبنى محافظة حلب

من جانبها، نفت "قسد" أي علاقة لها بالاستهداف وقالت في بيان: "نؤكد بشكل قاطع أن "قوات سوريا الديمقراطية" لم تستهدف أي منطقة مدنية في مدينة حلب".

وذكرت أن جميع الادعاءات التي تروج بهذا الشأن كاذبة ولا تستند إلى أي وقائع ميدانية.

وصباح السبت، أعلن الجيش السوري الانتهاء من تمشيط حي الشيخ مقصود، بعدما أعلن سابقا سيطرته الكاملة على حي الأشرفية اللذين اندلعت فيهما اشتباكات عنيفة بين قوات حكومية وقوات "قسد" منذ الثلاثاء الماضي.

