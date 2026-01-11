قسد تعلن مقتل عضو القيادة العامة بمدينة حلب

18 حجم الخط

ذكرت قوى الأمن الداخلي في شمال وشرق سوريا (أسايش) التابعة لـ"قوات سوريا الديمقراطية" في بيان صادر عنها اليوم الأحد، أن أحد أبرز قيادييها قتل خلال المواجهات العسكرية التي شهدتها مدينة حلب.

قسد تعلن مقتل عضو القيادة العامة زياد حلب



وجاء في بيان قوات سوريا الديمقراطية “ قسد”، اليوم الأحد، إن القيادي زياد حلب قتل خلال ما وصفته بـ"المقاومة" في حي الشيخ مقصود بمدينة حلب.

ويعد زياد حلب من الشخصيات الأمنية الأكثر نفوذا وإثارة للجدل في حيي الشيخ مقصود والأشرفية.

اشتباكات حلب بين قسد والجيش السوري

ورغم قلة ظهوره الإعلامي، شغل منصب عضو قيادة "أسايش" في المنطقة، واعتبر المحرك الأساسي للعمليات القتالية والقرارات العسكرية داخل الأحياء الكردية خلال التصعيد الأخير.

وارتبط اسم زياد بإدارة ملفات الأزمات الأمنية التي مرت بها المنطقة، وبرز اسمه مؤخرا كـ"رجل القرار الأول" في المواجهات الميدانية ضد الجيش السوري.

وقبل أحداث حلب الأخيرة كان يعرف باعتباره قياديا في "قسد" وليس في "أسايش"، ما يؤكد ارتباط المقاتلين في حلب بـ"قسد"، وهو ما كانت تنفيه القوات خلال العمليات الأخيرة.

وفي آخر ظهور إعلامي له قبل مقتله، أبدى "زياد حلب" موقفا متشددا إزاء خيارات الانسحاب من أحياء حلب، مؤكدا رفضه سيناريوهات النقل بالحافلات نحو مناطق شرق الفرات، واصفا إياها بأنها "مرفوضة في قاموسهم".

