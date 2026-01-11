الأحد 11 يناير 2026
محافظات

محافظ البحيرة توجه برفع المخلفات وتطهير ترعة الإشرافية بإفلاقة

جانب من الجولة
أصدرت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، تعليمات فورية وحاسمة بضرورة البدء الشامل في أعمال تطهير المجرى المائي  بترعة الإشرافية بقرية "إفلاقة" بمركز دمنهور ورفع كافة المخلفات الصلبة والعضوية المتراكمة به، لضمان سريان المياه بانتظام ومنع انتشار الأوبئة أو التلوث.

خطة المحافظة المتكاملة للحفاظ على سلامة المجاري المائية

جاء ذلك عندما توقفت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، خلال جولتها بمدينة دمنهوراليوم الأحد،  في  إطار جولاتها الميدانية المستمرة لمتابعة جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والارتقاء بالمظهر الحضاري

​وأوضحت الدكتورة جاكلين عازر أن هذه التوجيهات تأتي ضمن خطة المحافظة المتكاملة للحفاظ على سلامة المجاري المائية وحماية البيئة، مؤكدة أن تحسين مستوى الصحة العامة للمواطنين يمثل أولوية قصوى.

الدفع بفرق العمل والمعدات الثقيلة اللازمة

يأتي ذلك في إطار حرص المحافظة علي أعمال المراجعة والتطهير على كافة الترع والمصارف بنطاق المحافظة، مع ضرورة الالتزام الصارم برفع نواتج التطهير من على جانبي الطرق فورًا، لمنع تحولها إلى بؤر لتجميع القمامة وتشويه المنظر العام.

​وتنفيذًا لهذه التكليفات بشكل فوري، قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور، بالتنسيق مع الإدارة المتكاملة للمخلفات والجهات المعنية، بالدفع بفرق العمل والمعدات الثقيلة اللازمة لتطهير ترعة الإشرافية وإعادة المظهر اللائق للمنطقة.

اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لضمان حماية المجاري المائية

​وفي ختام جولتها، شددت المحافظ على أهمية الاستدامة والمتابعة الدورية لضمان عدم عودة التراكمات مجددًا، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لضمان حماية المجاري المائية، مشيرة إلى أن العمل الميداني والرقابة الصارمة هما السبيل الوحيد لتحقيق بيئة نظيفة وآمنة في كافة أرجاء المحافظة.

