الأحد 11 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

محافظ البحيرة تتفقد انتظام العمل بمستشفى العيون بدمنهور

زيارة المحافظ البحيرة
زيارة المحافظ البحيرة
18 حجم الخط

تفقدت الدكتورة جاكلين عازر – محافظ البحيرة، مستشفى العيون بدمنهور، وذلك بحضور الدكتور إسلام عساف وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، والدكتور محمد صوان مدير مستشفى العيون في إطار متابعتها الميدانية المستمرة،للمستشفيات والمنشآت الصحية بنطاق المحافظة للاطمئنان على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

زيادة أماكن الاستراحات المخصصة للمرضى وذويهم

حيث تفقدت محافظ البحيرة، عددًا من أقسام المستشفى المختلفة، ووجهت برفع مستوى النظافة العامة، وزيادة  أماكن الاستراحات المخصصة للمرضى وذويهم، بما يسهم في تهيئة بيئة علاجية مناسبة وآمنة، وتخفيف المعاناة عن المترددين على المستشفى، كما حرصت المحافظ على الالتقاء بعدد من المرضى، واستمعت إلى مطالبهم وشكواهم، مؤكدة على سرعة تقديم الخدمات الطبية اللازمة لهم، وتذليل أي معوقات تواجه حصولهم على الرعاية الصحية في أسرع وقت ممكن.

التركيز على راحة المرضى وتوفير احتياجاتهم الأساسية

وأكدت الدكتورة جاكلين عازر أن المحافظة تولي اهتمامًا بالغًا بالارتقاء بجودة الخدمات الصحية المقدمة بجميع المستشفيات والمنشآت الطبية بنطاق المحافظة، مع التركيز على راحة المرضى وتوفير احتياجاتهم الأساسية، مشددة على أهمية الالتزام الكامل بمعايير الرعاية الصحية والانضباط داخل المستشفيات.

سرعة الاستجابة لشكواهم وتقديم خدمات طبية لائقة بالمستشفي

كما شددت محافظ البحيرة،على حسن معاملة المرضى والمترددين، وسرعة الاستجابة لشكواهم بالمستشفي، وتقديم خدمات طبية  لائقة، مؤكدة أن كرامة المريض وجودة الخدمة الصحية خط أحمر لا يمكن التهاون فيه بمحافظة البحيرة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

محافظ البحيرة مستشفى العيون بدمنهور وكيل وزارة الصحة بالبحيرة الدكتورة جاكلين عازر أماكن الاستراحات الرعاية الصحية

مواد متعلقة

محافظ البحيرة توجه برفع المخلفات وتطهير ترعة الإشرافية بإفلاقة

محافظ البحيرة توجه بطرح القرى أمام الشركات العاملة بمنظومة النظافة

محافظ البحيرة تتفقد أعمال رصف طريق كورنيش دمنهور

السجن المشدد 15 عاما لقاتلي تاجر الدهب أحمد المسلماني بالبحيرة

صحة البحيرة: خدمة الاستجابة السريعة تساعد في حل 165 شكوى عاجلة للمواطنين

محافظ البحيرة تضع حجر الأساس للمدرسة المصرية اليابانية بدمنهور (صور)

صحة البحيرة: 1065 مواطنا استفادوا من قافلة قرية البهي بإيتاي البارود

طلاب ثانية ثانوي بالبحيرة: امتحان العربي سهل (فيديو)

ads

الأكثر قراءة

ميلان يسقط في فخ التعادل أمام فيورنتينا 1-1 بالدوري الإيطالي (فيديو)

الزمالك يواصل نتائجه السلبية بكأس عاصمة مصر ويخسر من زد بهدف (فيديو)

الزمالك يعلن تفاصيل إصابة رباعي الفريق بعد الخسارة أمام زد

مانشستر يونايتد يودع كأس الاتحاد الإنجليزي على يد برايتون

اضطراب الملاحة وأمطار ونشاط للرياح، الأرصاد تعلن حالة الطقس غدا الإثنين

عضو اتحاد الكرة يكشف آخر استعدادات المنتخب قبل مواجهة السنغال بأمم أفريقيا

أول تعليق من معتمد جمال بعد خسارة الزمالك من زد بكأس العاصمة

نجوم المنتخب على شواطئ المغرب بعد التأهل لـ نصف نهائي أمم أفريقيا

خدمات

المزيد

استقرار أسعار السكر بالسوق المحلي اليوم الأحد 11-1-2026

آخر تطورات سعر الدينار البحريني في البنوك المصرية اليوم الأحد 11-1-2026

كيلو الصفيح بـ 18 جنيها، أسعار الخردة في مصر اليوم الأحد 11-1-2026

سعر الجنيه السوداني مقابل الدولار اليوم الأحد 11-1-2026

المزيد

انفوجراف

نسب الزيادة في 8 سلع غذائية بعد إعلان التضخم في ديسمبر 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل الدعاء وحده يكفي لإصلاح الابن الظالم لزوجته؟ أمين الفتوى يجيب

الدعاء مستجاب في ليلة الإسراء والمعراج لهذه الأسباب

هل الاكتئاب دليل على ضعف الإيمان؟ أمين الفتوى يجيب(فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية