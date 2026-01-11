محافظ البحيرة تتفقد انتظام العمل بمستشفى العيون بدمنهور

18 حجم الخط

تفقدت الدكتورة جاكلين عازر – محافظ البحيرة، مستشفى العيون بدمنهور، وذلك بحضور الدكتور إسلام عساف وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، والدكتور محمد صوان مدير مستشفى العيون في إطار متابعتها الميدانية المستمرة،للمستشفيات والمنشآت الصحية بنطاق المحافظة للاطمئنان على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

زيادة أماكن الاستراحات المخصصة للمرضى وذويهم

حيث تفقدت محافظ البحيرة، عددًا من أقسام المستشفى المختلفة، ووجهت برفع مستوى النظافة العامة، وزيادة أماكن الاستراحات المخصصة للمرضى وذويهم، بما يسهم في تهيئة بيئة علاجية مناسبة وآمنة، وتخفيف المعاناة عن المترددين على المستشفى، كما حرصت المحافظ على الالتقاء بعدد من المرضى، واستمعت إلى مطالبهم وشكواهم، مؤكدة على سرعة تقديم الخدمات الطبية اللازمة لهم، وتذليل أي معوقات تواجه حصولهم على الرعاية الصحية في أسرع وقت ممكن.

التركيز على راحة المرضى وتوفير احتياجاتهم الأساسية

وأكدت الدكتورة جاكلين عازر أن المحافظة تولي اهتمامًا بالغًا بالارتقاء بجودة الخدمات الصحية المقدمة بجميع المستشفيات والمنشآت الطبية بنطاق المحافظة، مع التركيز على راحة المرضى وتوفير احتياجاتهم الأساسية، مشددة على أهمية الالتزام الكامل بمعايير الرعاية الصحية والانضباط داخل المستشفيات.

سرعة الاستجابة لشكواهم وتقديم خدمات طبية لائقة بالمستشفي

كما شددت محافظ البحيرة،على حسن معاملة المرضى والمترددين، وسرعة الاستجابة لشكواهم بالمستشفي، وتقديم خدمات طبية لائقة، مؤكدة أن كرامة المريض وجودة الخدمة الصحية خط أحمر لا يمكن التهاون فيه بمحافظة البحيرة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.