البورصة تكسر حاجز الـ3 تريليونات جنيه وتحقق تداولات تاريخية في2025

قال الدكتور إسلام عزام رئيس البورصة المصرية: إن البورصة المصرية شهدت عامًا استثنائيًا في ٢٠٢٥، حيث سجلت مؤشرات الأداء قفزات نوعية وأرقامًا قياسية غير مسبوقة، عكست قوة وتنوع الاقتصاد المصري وثقة المستثمرين المتزايدة في السوق. وكشف "الحصاد السنوي" للبورصة عن نمو ملحوظ في رأس المال السوقي وقيم التداول، مدعومًا بتنوع قطاعي قوي.

٣ تريليونات جنيه.. قمة تاريخية لرأس المال السوقي

وأضاف خلال مؤتمر حصاد البورصة المنعقد الآن إنه في إنجاز تاريخي، أنهى رأس المال السوقي للبورصة المصرية تعاملات عام ٢٠٢٥ عند مستوى ٣ تريليونات جنيه مصري، مسجلًا بذلك نسبة نمو بلغت ٣٨.٢٪ مقارنة بعام ٢٠٢٤.

وأضاف أن رأس المال السوقي للبورصة أصبح يمثل ١٦.٥٪ من الناتج المحلي الإجمالي لمصر، مما يعكس الدور المتعاظم لسوق المال كمرآة للاقتصاد الوطني وأداة رئيسية للتمويل والنمو. وقد حافظ رأس المال السوقي على اتجاهه الصعودي خلال أغلب شهور العام، مما يؤكد استقرار جاذبية السوق.

قطاع البنوك يقود قاطرة التنوع الاقتصادي

وأضاف أن رأس المال السوقي يعكس بوضوح التنوع القطاعي للاقتصاد المصري، حيث يتوزع على ١٨ قطاعًا مختلفًا.

وتصدر قطاع البنوك المشهد، مستحوذًا على ٢٣.٢٪ من إجمالي رأس المال السوقي، مما يعكس صلابة القطاع المصرفي المصري. وجاء في المرتبة الثانية قطاع الموارد الأساسية بنسبة ١٣.٦٪، ليؤكد بذلك على أهمية القطاعات الحيوية في دعم بنية السوق.

تداولات قياسية تتجاوز ١٧ تريليون جنيه

وتابع: إنه على صعيد النشاط وحركة السيولة، سجلت البورصة المصرية طفرة كبيرة في قيم التداول. حيث ارتفع إجمالي قيم تداولات الأوراق المالية (المقيدة وغير المقيدة) ليصل إلى ١٧ تريليون جنيه خلال عام ٢٠٢٥، مقارنة بـ ١٤.٣ تريليون جنيه في عام ٢٠٢٤.

وحقق هذا النشاط المكثف معدل نمو سنوي قدره ١٩.٢٪، وهو ما يعكس زيادة عمق السوق وارتفاع معدلات السيولة، مدعومًا بتداولات الأسهم وأذون الخزانة التي بدأ التداول عليها في السوق منذ سبتمبر ٢٠٢٣، مما عزز من مكانة البورصة كمنصة تمويلية واستثمارية متكاملة.

وأشار إلى أن أبرز النتائج الإيجابية خلال ٢٠٢٥:

٣ تريليونات جنيه: رأس المال السوقي بنهاية ٢٠٢٥.

٣٨.٢٪: نسبة النمو السنوي في رأس المال السوقي.

١٧ تريليون جنيه: إجمالي قيم التداولات خلال العام.

١٩.٢٪: نسبة الزيادة في قيم التداول عن العام السابق.

٢٣.٢٪: حصة قطاع البنوك من رأس المال السوقي.

