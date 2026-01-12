الإثنين 12 يناير 2026
اقتصاد

البورصة تربح 4 مليارات جنيه بختام تعاملات اليوم

البورصة
البورصة
تباينت  مؤشرات البورصة المصرية بختام  تعاملات اليوم الإثنين، وسجل رأس المال السوقى نحو 3.042 تريليون جنيه لتربح نحو 4 مليارات جنيه.   

مؤشر "إيجي إكس 30" 

وهبط مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.48% عند مستوى 43404 نقاط،  وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.2% عند مستوى 52660 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.7% عند مستوى 19657 نقاط، وزاد مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية "EGX35-LV" بنسبة 0.36% عند مستوى 4689 نقطة. 

مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة

وهبط مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.64% عند مستوى 13045 نقطة، وهبك مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.41% عند مستوى 17454 نقطة، وهبط  مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.23%  عند مستوى 4691 نقطة.

تداولات بداية الأسبوع 

واصلت مؤشرات البورصة المصرية ارتفاعها بختام تعاملات  أمس الأحد أولى جلسات الأسبوع وربح رأس المال السوقي 46 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 3.038 تريليون جنيه.

مؤشر "إيجي إكس 30" 

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 2.48% ليغلق عند مستوى 42895 نقطة، لأعلى مستوى في تاريخه وفي الأسبوع الثاني بالعام 2026، وصعد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 2.16% ليغلق عند مستوى 52588 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 2.48% ليغلق عند مستوى 19506 نقاط، وزاد مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية "EGX35-LV" بنسبة 1.52% ليغلق عند مستوى 4672 نقطة.

مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة

وصعد مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.28% ليغلق عند مستوى 12978 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.9% ليغلق عند مستوى 17373 نقطة، وارتفع مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 2.19% ليغلق عند مستوى 4701 نقطة.

الجريدة الرسمية