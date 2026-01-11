محافظ البحيرة توجه بطرح القرى أمام الشركات العاملة بمنظومة النظافة

الأحد 11 يناير 2026
قامت الدكتورة جاكلين عازر – محافظ البحيرة، بتفقد المحطة الوسيطة بدمنهور، لمتابعة سير العمل والوقوف على مدى كفاءة التشغيل والالتزام بالاشتراطات البيئية والصحية، وذلك في إطار جهود المحافظة لتطوير منظومة إدارة المخلفات وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، في حضور محمد مسعود رئيس مركز ومدينة دمنهور، والمهندس خالد منيسي مدير الإدارة المتكاملة للمخلفات بالمحافظة.

الالتزام الكامل بإجراءات السلامة المهنية

واطلعت المحافظ على سير العمل داخل المحطة وآليات جمع ونقل المخلفات، مؤكدة أهمية الالتزام الكامل بإجراءات السلامة المهنية للعاملين، واتخاذ كافة التدابير اللازمة للحد من أي آثار بيئية أو صحية، مع المتابعة المستمرة لأعمال التشغيل ورفع كفاءة المعدات.

رفع مستوى النظافة بشكل مستمر

وشددت المحافظ على ضرورة رفع المخلفات أمام المحطة وتهيئة الطريق أسفل كوبرى محور الليثي، بالإضافة إلى تحديد مكان مخصص لاستقبال مخلفات الهدم والبناء من المدينة، ورفع مستوى النظافة بشكل مستمر حفاظًا على الصحة العامة والبيئة، مع تكثيف التنسيق بين الجهات المعنية وسرعة تلافي أي ملاحظات لضمان استدامة منظومة النظافة.

مصنع تدوير المخلفات بالطرانة

يذكر أن المحطة الوسيطة بدمنهور تم إنشاءها عام 2020، وتضم  5 سيارات كبيرة بنظام هوك لفت، وعدد 10 صناديق، بالإضافة إلى 3 سيارات حمولة 20 طنًا، ولودر واحد، وميزان بسكول، إلى جانب مكتب إداري، وغرفة أمن، ومغسلة للسيارات، بما يسهم في رفع كفاءة التشغيل وانتظام العمل بالمحطة، وتستقبل المحطة المخلفات الواردة من حملة النظافة بالمدينة، ليتم نقلها بواسطة سيارات المحطة الكبيرة إلى مصنع تدوير المخلفات بالطرانة بمركز حوش عيسى بمتوسط يومي يتراوح من 180 إلى 200 طن، حيث يتم رفع المخلفات مباشرة إلى مصنع التدوير.

طرح القرى للشركات والجمعيات العاملة في مجال النظافة

وفي إطار الحرص على رفع كفاءة منظومة النظافة بالقرى، وجهت الدكتورة  جاكلين عازر، بطرح القرى للشركات والجمعيات العاملة في مجال النظافة، لتشجيع القطاع الخاص وجمعيات تنمية المجتمع على المشاركة في جمع المخلفات وخلق فرص عمل جديدة، مع الحفاظ على البيئة، موجهة الإدارة المتكاملة للمخلفات بمتابعة هذه الجهات للتأكد من حصولها على ترخيص جمع ونقل المخلفات، وفقًا لإجراءات تشمل التقديم للوحدة المحلية للموافقة البيئية، البطاقة الضريبية، لائحة الجمعية، قرار الإشهار، بيان بالمعدات وقدرتها التشغيلية والخطة التشغيلية، مع إضافة السجل التجاري في حالة الشركات، على أن يتم إرسال جميع المستندات اسكنر عبر البريد الإلكتروني الخاص بجهاز تنظيم إدارة المخلفات لإدراجهم رسميًا ضمن المنظومة.

وأكدت أن الحفاظ على البيئة وتحسين جودة الحياة للمواطنين يأتيان على رأس أولويات العمل التنفيذي بالمحافظة، وأن تطوير المحطة ورفع كفاءتها التشغيلية يشكلان حجر الأساس لخدمة المواطنين ومنع أي تكدسات للقمامة بالشوارع، مع متابعة دورية لأداء كافة العاملين لضمان تقديم أفضل خدمة ممكنة للمواطنين.

الجريدة الرسمية