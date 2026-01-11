الأحد 11 يناير 2026
محافظ البحيرة تتفقد أعمال رصف طريق كورنيش دمنهور

جانب من الاعمال
جانب من الاعمال
تفقدت الدكتورة جاكلين عازر – محافظ البحيرة، اليوم الأحد، أعمال استكمال رصف وتنفيذ الطبقة السطحية لطريق كورنيش دمنهور حتى  قرية زاوية غزال، والذي يُعد محورًا حيويًا يخدم قطاعًا واسعًا من المواطنين، بحضور المهندسة كريمة عاشور مديرية الطرق والنقل بالبحيرة، محمد مسعود رئيس مركز ومدينة دمنهور، وذلك في إطار حرص محافظة البحيرة على تطوير البنية التحتية ورفع كفاءة شبكة الطرق، بما يحقق السيولة المرورية ويحسن مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

مشروعات الخطة الاستثمارية للمحافظة

حيث يبلغ طول الطريق 3 كيلومترات، بتكلفة إجمالية قدرها 12 مليون جنيه، وذلك ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية للمحافظة بالبحيرة للعام المالي 2025/2026.

تكثيف الجهود للانتهاء من الأعمال وفق التوقيتات المحددة

أكدت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة خلال الجولة، أن ملف الطرق يحظى بأولوية قصوى ضمن خطة العمل بالمحافظة، مشددة على تكثيف الجهود للانتهاء من الأعمال وفق التوقيتات المحددة، مع الالتزام الكامل بالمواصفات الفنية ومعايير الجودة، بما يضمن تحقيق أعلى معدلات الأمان والسيولة المرورية.

تلافي أية معوقات قد تؤثر على معدلات التنفيذ

كما وجهت الدكتورة جاكلين عازر بضرورة المتابعة المستمرة لأعمال الرصف والصيانة الدورية بكافة مدن ومراكز المحافظة، والتنسيق الكامل بين الجهات التنفيذية المعنية، لتلافي أية معوقات قد تؤثر على معدلات التنفيذ، وذلك دعمًا لجهود التنمية الشاملة وتحسين جودة الحياة، وبما ينعكس إيجابًا على مستوى الخدمات المقدمة لأبناء المحافظة بالبحيرة.

