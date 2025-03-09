أستاذ بالقومي للبحوث يوضح تأثير الصيام على مرضى الكلى في رمضان (فيديو)

فى شهر رمضان المبارك، يواجه مرضى الكلى العديد من التحديات المرتبطة بالصيام، خاصة في ظل احتياج الكلى إلى الترطيب المستمر والتوازن الغذائي للحفاظ على وظائفها الحيوية، ويوضح الدكتور خالد يونس، أستاذ أمراض الباطنة بالمركز القومي للبحوث، في حديثه عن تأثير الصيام على مرضى الكلى، أن هناك حالات يسمح لها بالصيام وأخرى يجب أن تتجنب الصيام تمامًا، وذلك وفقًا لحالة المريض ومدى تأثر وظائف الكلى.

مرضى الفشل الكلوي المزمن والصيام



ويؤكد الدكتور خالد يونس أن مرضى الفشل الكلوي المزمن الذين يخضعون للغسيل الكلوي لا يسمح لهم بالصيام، نظرًا لاحتياجهم إلى تعويض السوائل والأملاح المفقودة أثناء جلسات الغسيل، ولتجنب أي مضاعفات خطيرة مثل الجفاف وارتفاع نسبة السموم في الدم. وبالتالي، هؤلاء المرضى يجب أن يمتنعوا عن الصيام تمامًا بناءً على التوصيات الطبية.

أما بالنسبة لمرضى الفشل الكلوي الحاد، فيوضح الدكتور يونس أن هذه الحالة تكون مؤقتة، وتستلزم التوقف عن الصيام حتى تعود وظائف الكلى إلى طبيعتها. وعند استقرار الحالة وتعافي الكلى، يمكن للطبيب المعالج أن يحدد مدى إمكانية الصيام بأمان.

مرضى اعتلال الكلى المزمن والصيام



أما المرضى الذين يعانون من اعتلال الكلى المزمن ولكن دون الوصول إلى مرحلة الفشل الكلوي، فإن الصيام قد يكون ممكنًا لهم في بعض الحالات، بشرط اتباع إرشادات طبية صارمة، ونصح الدكتور خالد يونس المرضى المصابين بدرجات متقدمة من اعتلال الكلى، خاصة المرحلة الثالثة أو أكثر، بضرورة مراجعة الطبيب المختص قبل الصيام، لتقييم وظائف الكلى ومدى تأثرها بانقطاع السوائل لساعات طويلة.

وشدد الدكتور يونس على ضرورة أن يقوم هؤلاء المرضى بتناول كميات كبيرة من السوائل خلال الفترة بين الإفطار والسحور لتعويض فترة الصيام، حيث يساعد ذلك في تقليل تركيز السموم في الكلى وتحسين وظائفها.

التهابات المسالك البولية والصيام



وأشار الدكتور خالد يونس إلى أن الأشخاص الذين يعانون من التهابات المسالك البولية والصديد البولي قد يواجهون تحديات كبيرة أثناء الصيام، حيث إن قلة تناول الماء تزيد من تركيز البكتيريا في البول، مما يؤدي إلى تفاقم الالتهابات، لذا، فمن الضروري في هذه الحالات تناول السوائل بكثرة بعد الإفطار، بالإضافة إلى الالتزام بالأدوية الموصوفة من الطبيب في المواعيد المناسبة للصيام، مثل الأدوية التي يمكن تناولها مرة أو مرتين يوميًا بدلًا من الأدوية التي تتطلب جرعات متقاربة على مدار اليوم.

التغذية المناسبة لمرضى الكلى في رمضان



وفيما يتعلق بالنظام الغذائي، نصح الدكتور خالد يونس مرضى الكلى بتجنب الإفراط في تناول البروتينات، حيث يؤدي ذلك إلى زيادة الضغط على الكلى ويزيد من خطر ارتفاع نسبة حمض اليوريك في الدم، والذي قد يسبب مضاعفات مثل النقرس وحصى الكلى.

وأشار إلى أن بعض الأطعمة الشائعة في رمضان، مثل اللحوم الحمراء والبقوليات، قد تزيد من مستوى اليوريك أسيد في الدم، مما قد يؤثر سلبًا على صحة الكلى، لذا، يفضل تقليل تناول اللحوم والاعتماد على مصادر بروتين خفيفة مثل الأسماك والدواجن بقدر معتدل.

التوازن في العادات الغذائية خلال رمضان



كما حذر الدكتور يونس من الضغوط الاجتماعية التي قد تدفع مرضى الكلى إلى تناول وجبات غنية بالبروتين والدهون خلال التجمعات العائلية، مشددًا على أهمية توعية المرضى بضرورة الحفاظ على نظام غذائي متوازن لتجنب أي مضاعفات صحية.

واختتم الدكتور خالد يونس حديثه بالتأكيد على أن الالتزام بالنصائح الطبية، والمتابعة الدورية مع الطبيب، وشرب كميات كافية من الماء بين الإفطار والسحور.

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