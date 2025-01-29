هيئة الدواء الأمريكية توافق على استخدام عقار أوزمبيك لعلاج أمراض الكلى

وافقت هيئة الدواء الأمريكية على دواء Ozempic لتقليل خطر الفشل الكلوي وتطور المرض، وكذلك الوفاة بسبب مشاكل القلب لدى مرضى السكري المصابين بأمراض الكلى المزمنة وهو الدواء الذي يستخدم لنقص الوزن.

وقالت هيئة الدواء الأمريكية إن الموافقة استندت إلى بيانات من دراسة أظهرت أن أوزيمبيك ساعد في خفض خطر الوفاة بسبب أمراض الكلى المزمنة والأحداث القلبية الكبرى بنسبة 24٪ بحسب Times of india.

وبموافقة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، أصبح الدواء، المعروف كيميائيًا باسم سيماجلوتيد، أول خيار علاجي لمرضى السكري من النوع 2 وأمراض الكلى المزمنة.

وفي العام الماضي، وافقت إدارة الغذاء والدواء على استخدام ويجوفي لتقليل خطر الإصابة بالسكتة الدماغية والنوبات القلبية لدى البالغين الذين يعانون من زيادة الوزن أو السمنة والذين لا يعانون من مرض السكري.

وأوضحت هيئة الدواء الأمريكية أن هذا الاعتماد، إلى جانب مؤشراته الحالية للبالغين المصابين بداء السكري من النوع 2 لتحسين السيطرة على نسبة السكر في الدم وتقليل خطر الأحداث القلبية الوعائية الكبرى لدى البالغين المصابين أيضًا بأمراض القلب المعروفة، يثبت أن حقنة سيماجلوتيد يمكن أن تساعد في مرض الكلى المزمن.

وتزيد معدلات الإصابة بأمراض الكلي بسبب الإصابة بمرض السكر وكذلك تقدم العمر وزيادة انتشار مرض السكري، وهو السبب الرئيسي لمرض الكلى المزمن وفشل الكلى.

ويعتبر مرض الكلى المزمن من المضاعفات الشائعة لمرض السكري من النوع 2، حيث يعاني حوالي 40% من مرضى السكري من النوع 2 من مرض الكلى المزمن أيضًا.

وبالنسبة للأشخاص المصابين بداء السكري من النوع 2، يمكن أن يشكل مرض الكلى المزمن عبئًا كبيرًا ويمكن أن يسبب أمراضًا إضافية، بما في ذلك زيادة خطر الإصابة بمشاكل القلب والأوعية الدموية والوفاة"، أضافت.

وقد وافقت هيئة الغذاء والدواء الأمريكية في البداية على عقار أوزيمبيك في عام 2017 لتحسين نسبة السكر في الدم (الجلوكوز)، إلى جانب النظام الغذائي وممارسة الرياضة، لدى البالغين المصابين بداء السكري من النوع 2.

ثم بعد ذلك مُنح عقار أوزيمبيك مؤشرًا إضافيًا لتقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية الكبرى مثل النوبة القلبية أو السكتة الدماغية أو الوفاة لدى البالغين المصابين بداء السكري من النوع 2 والذين يعانون من أمراض القلب المعروفة.

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