شريف القماطي يترأس بعثة مصر في دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط بإيطاليا

وافق مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية على اختيار اللواء شريف القماطي، أمين صندوق اللجنة الأولمبية المصرية ورئيس الاتحاد المصري للتجديف، رئيسًا لبعثة مصر المشاركة في النسخة العشرين من دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط.

ومن المقرر أن تقام منافسات الدورة بمدينة تارانتو الإيطالية خلال الفترة من 21 أغسطس وحتى 3 سبتمبر 2026، بمشاركة عدد كبير من الدول في مختلف الألعاب الفردية والجماعية.

ويأتي اختيار شريف القماطي في ضوء ما يمتلكه من خبرات إدارية ورياضية واسعة، ومن المنتظر أن تسهم هذه الخبرات في توفير الاستقرار والدعم الكامل للبعثة المصرية، وتهيئة الأجواء المناسبة أمام اللاعبين والأجهزة الفنية لتحقيق نتائج إيجابية ورفع اسم مصر في المحافل الرياضية الدولية.

وتضم قائمة الألعاب الفردية المشاركة في دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط في نسختها العشرين كلًا من، الفروسية، الرماية، السلاح، ألعاب القوى، الغوص والإنقاذ، الريشة الطائرة، البولينج، البادل، الجمباز، الملاكمة، الجودو، الكاراتيه، الكانوي والكياك، الدراجات، تنس الطاولة، التزلج، التايكوندو، التجديف، التنس، الشراع، الترايثلون، رفع الأثقال، المصارعة، السباحة.

فيما تشمل قائمة الألعاب الجماعية، كرة السلة 3×3، كرة القدم، كرة الطائرة، كرة اليد.

وفي سياق متصل، حدد مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية موعد الاجتماع الخاص بتعديل لائحة النظام الأساسي، في إطار الالتزام بتحديث اللوائح بما يتماشى مع القوانين المنظمة للحركة الرياضية.

ومن المقرر أن يعقد الاجتماع الخاص بتعديل لائحة النظام الأساسي يوم السبت الموافق 14 فبراير 2026، وذلك وفقا لتعديلات قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017، والقانون رقم 171 لسنة 2025 الخاص بتعديل بعض أحكام قانون الرياضة، بالإضافة إلى قراري وزارة الشباب والرياضة رقمَي 1410 و1411 لسنة 2025.

