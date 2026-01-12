الأولمبية تحدد موعد تعديل لائحة النظام وترأس بعثات مصر الرياضية في 2026

18 حجم الخط

حدد مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية موعد الاجتماع الخاص لتعديل لائحة النظام الأساسي، بالإضافة إلى اعتماد المشاركة في دورتي الألعاب الأولمبية للشباب في السنغال وألعاب البحر الأبيض المتوسط بإيطاليا.

ومن المقرر أن يعقد الاجتماع الخاص بتعديل لائحة النظام الأساسي يوم السبت 14 فبراير 2026، وفقا لتعديلات قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017، والقانون رقم 171 لسنة 2025 الخاص بتعديل بعض أحكام قانون الرياضة، إضافة إلى قراري وزارة الشباب والرياضة رقمي 1410 و1411 لسنة 2025.

كما تمت الموافقة على ترأس اللواء شريف القماطي، أمين صندوق اللجنة الأولمبية المصرية، رئيس الاتحاد المصري للتجديف، بعثة مصر المشاركة في النسخة العشرين من دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط المقرر إقامتها في مدينة تارانتو بإيطاليا خلال الفترة من 21 أغسطس إلى 3 سبتمبر 2026.

وأيضا وافق مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية على تولي محمد مطيع، الأمين العام المساعد للجنة الأولمبية المصرية، رئيس الاتحاد المصري للجودو رئاسة بعثة مصر المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية للشباب في نسختها الرابعة التي ستقام في داكار بالسنغال في الفترة من 31 أكتوبر إلى 13 نوفمبر 2026.

