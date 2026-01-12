احذري، انسداد الأنف عند الرضع يسبب الإتهاب الرئوي

18 حجم الخط

الالتهاب الرئوي من الأمراض المعدية الخطيرة التي تنتشر بين الأطفال فى وقتنا الحالى وللأسف تهدد حياتهم فى حالة إهمال العلاج.

وتظن الأمهات عادة أن الكحة الناتجة من نزلات البرد والانفلونزا وحدها سبب فى الإصابة بالالتهاب الرئوى، دون الوعى أن انسداد الأنف أيضا يسبب الالتهاب الرئوي.

انسداد الأنف يسبب الإصابة بالالتهاب الرئوى

ويقول الدكتور محمد صلاح شبيب استشارى طب الأطفال وحديثي الولادة، إن الرضيع في الشهور الأولى، لا يستطيع التنفس من فمه، ويعتمد تنفسه فقط على الأنف، وبالتالى عند انسداد الأنف، يصاب الطفل بصعوب فى التنفس، وتصبح الرضاعة غير كافية لأن البلع والتنفس معا فى نفس الوقت يكونوا بشكل خاطيء لأن الطفل يحاول التنفس أثناء خمايسمح بدخول اللبن إلى مجرى التنفس بدلا من دخوله إلى المريء.

وأضاف شبيب، أن ذلك يسبب حدوث شرقة متكررة للطفل والنتيجة أن الطفل يصاب بالتهاب رئوي استنشاقي، وهو أخطر من الالتهاب الرئوي العادي، خصوصا في الرضع.

انسداد الأنف يسبب الالتهاب الرئوي عند الأطفال الرضع

علامات يجب التعامل معها سريعا حفاظا على صحة الطفل

وتابع، أن هناك علامات على الأم أن تحذر منها وتتعامل معها سريعا، منها:-

تنفس سريع للطفل أو ملاحظة المجهود عليه.

رفض الرضاعة أو الشرقة أثناء الرضاعة.

الكحة بعد الرضاعة.

ارتفاع حرارة الطفل.

خمول الطفل بشكل ملحوظ أو النوم الزائد.

نصائح تجنب الطفل الرضيع الإصابة بالالتهاب الرئوى

وأوضح الدكتور محمد صلاح شبيب استشارى طب الأطفال وحديثي الولادة، أنه لحماية الطفل من الإصابة بالالتهاب الرئوى، يجب اتباع بعض النصائح، منها:-

تنظيف الأنف يوميا قبل كل رضاعة.

تنظيف الأنف قبل النوم.

تنظيف الأنف عند أي كحة أو نهجان.

استخدام محلول ملحي أو ماء بحر فسيولوجي يسهل خروج الإفرازات، وهو آمن من أول يوم للطفل عقب ولادته.

شفاط الأنف جيد ولكن بدون عنف حتى لا تجرح الطفل، ويستخدم مرة أو مرتين فقط

يجب أن تكون رأس الطفل مرفوعة أثناء الرضاعة.

يجب توقف الرضاعة عند إصابة الطفل بالنهجان.

اكمال الرضاعة بعد تنفس الطفل جيدا

يجب إبعاد الطفل عن الدخان والهواء المباشر، ويفضل جلوسه فى مكان معتدل الرطوبة.

