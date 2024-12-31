أعراض ومضاعفات الالتهاب الرئوي، وطرق الوقاية لكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة

الالتهاب الرئوي هو التهاب يصيب إحدى الرئتين أو كلتيهما، ويحدث عادة بسبب عدوى بكتيرية أو فيروسية أو فطرية، وفي حالة الالتهاب الرئوي، تمتلئ الحويصلات الهوائية الصغيرة داخل الرئتين بالسوائل أو القيح، مما يؤدي إلى السعال وألم الصدر وصعوبة التنفس.

يمكن لأي شخص أن يصاب بـ الالتهاب الرئوي، والأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بالالتهاب الرئوي هم الأطفال الصغار وكبار السن والأشخاص الذين يعانون من حالات طبية سابقة تضعف الجهاز المناعي، كما أن نفس هذه المجموعات من الأشخاص معرضون أيضًا لخطر متزايد للإصابة بمضاعفات الالتهاب الرئوي، وفقًا لموقع "Medical News Today” الطبي.

أعراض الالتهاب الرئوي

عادة ما تشبه الأعراض الأولى للالتهاب الرئوي أعراض البرد أو الأنفلونزا، وقد يصاب الشخص بعد ذلك بأعراض أخرى، والتي قد تختلف حسب نوع الالتهاب الرئوي الذي يعاني منه الشخص.

وتشمل الأعراض الشائعة:

السعال الذي قد ينتج عنه بلغم أخضر أو ​​أصفر أو حتى دموي

التنفس السريع وضيق التنفس

ألم في الصدر يزداد سوءًا عادةً عند أخذ نفس عميق

سرعة ضربات القلب

الحمى والتعرق والقشعريرة

التعب

الارتباك أو الهذيان، وخاصةً عند كبار السن

فقدان الشهية

الغثيان والقيء

علاج الالتهاب الرئوي

يعتمد علاج الالتهاب الرئوي على نوع الالتهاب الرئوي وشدته، والأنواع الرئيسية والعلاجات المرتبطة بها تشمل:

الالتهاب الرئوي البكتيري: يكون العلاج عادةً بالمضادات الحيوية.

الالتهاب الرئوي الفيروسي: لا يكون العلاج ضروريًا عادةً، على الرغم من أن الطبيب قد يصف أدوية مضادة للفيروسات إذا كانت الأنفلونزا هي السبب.

الالتهاب الرئوي الفطري: يتضمن العلاج عادةً أدوية مضادة للفطريات.

ويصف الأطباء عادةً أدوية بدون وصفة طبية للمساعدة في إدارة أعراض الالتهاب الرئوي، ويمكن أن تساعد هذه الأدوية في علاج الأعراض التالية:

السعال

الحمى

الأوجاع والآلام

ومهما كان سبب الالتهاب الرئوي، فمن المهم أن يستريح الأشخاص ويشربوا الكثير من السوائل، ويساعد البقاء رطبًا على تخفيف البلغم والمخاط السميك، مما يجعل السعال أسهل.

الدخول إلى المستشفى

قد يكون دخول المستشفى بسبب الالتهاب الرئوي ضروريًا إذا كانت الأعراض شديدة أو كان لدى الشخص جهاز مناعي ضعيف أو مرض خطير آخر.

في المستشفى، قد يتلقى الأشخاص المضادات الحيوية والسوائل عن طريق الوريد، وقد يحتاجون أيضًا إلى إمداد إضافي بالأكسجين.

أسباب الإصابة بالالتهاب الرئوي

عادةً ما يكون الالتهاب الرئوي ناتجًا عن مسببات الأمراض المعدية، مثل البكتيريا والفيروسات، ويمكن أن تنتشر هذه المسببات عن طريق السعال والعطس أو عن طريق تلويث الأسطح التي يلمسها الناس.

في معظم الحالات، يصاب الشخص بمسببات الأمراض المسببة للالتهاب الرئوي عن طريق استنشاقها في الحويصلات الهوائية الصغيرة، أو الحويصلات الهوائية، داخل رئتيه، ويستجيب الجهاز المناعي بإرسال خلايا الدم البيضاء لمهاجمة العدوى، مما يؤدي إلى التهاب الحويصلات الهوائية، وتمتلئ الحويصلات الهوائية بالسوائل والقيح، مما يسبب الالتهاب الرئوي.

عوامل الخطر للالتهاب الرئوي

الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بالالتهاب الرئوي هم:

الذين تقل أعمارهم عن 5 سنوات أو تزيد عن 65 عامًا

الذين تعافوا مؤخرًا من عدوى البرد أو الأنفلونزا

الذين يعانون من حالات كامنة، مثل:

التليف الكيسي

مرض الانسداد الرئوي المزمن (COPD)

الربو

الحالات التي تؤثر على الكلى أو القلب أو الكبد

الذين يعانون من ضعف أو اختلال في جهاز المناعة، والذي قد يحدث نتيجة لعدة حالات، بما في ذلك:

مرض السكري

فيروس نقص المناعة البشرية (HIV)

الإيدز

السرطان

تناول أدوية لمرض الارتجاع المعدي المريئي (GERD)

سوء التغذية

تدخين التبغ أو استهلاك كميات كبيرة من الكحول أو كليهما

التعرض لمواد كيميائية أو ملوثات معينة

تم إدخالهم مؤخرًا إلى المستشفى في وحدة العناية المركزة

الوقاية من الالتهاب الرئوي

هناك لقاحان مختلفان للمساعدة في الوقاية من مرض المكورات الرئوية، وهو السبب البكتيري الأكثر شيوعًا للالتهاب الرئوي.

توفر اللقاحات الحماية ضد مجموعة واسعة من الالتهابات الرئوية، ورغم أنها قد لا تحمي كبار السن تمامًا من الالتهاب الرئوي، إلا أنها يمكن أن تقلل بشكل كبير من خطر الإصابة بالالتهاب الرئوي والالتهابات الأخرى التي تسببها المكورات الرئوية، بما في ذلك التهابات الدم والدماغ.

يتوفر لقاحان للالتهاب الرئوي، ويقدمها المتخصصون في الرعاية الصحية لمجموعات عمرية مختلفة:

لقاح المكورات الرئوية المقترن

لقاح المكورات الرئوية المقترن هو لقاح للمكورات الرئوية قد يشير إليه الأطباء باسم Prevnar أو PCV13، ويوصي الأطباء باستخدام لقاح PCV13 للمجموعات التالية:

الأطفال الذين تقل أعمارهم عن عامين، حيث يُعد لقاح PCV13 جزءًا نموذجيًا من التطعيمات الروتينية للرضع

الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم عامين أو أكثر والذين يعانون من حالات طبية كامنة معينة

لقاح المكورات الرئوية متعدد السكاريد

لقاح المكورات الرئوية متعدد السكاريد هو لقاح للمكورات الرئوية قد يشير إليه الأطباء أيضًا باسم Pneumovax أو PPSV23. أوصى الأطباء بلقاح PPSV23 للمجموعات التالية:

الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 2 و64 عامًا والذين يعانون من حالات طبية أساسية معينة، مثل:

مرض السكري

أمراض القلب أو الرئة أو الكلى المزمنة

عدم وجود طحال بسبب الإزالة الجراحية

البالغون الذين تتراوح أعمارهم بين 19 و64 عامًا والذين يدخنون السجائر

جميع البالغين الذين تبلغ أعمارهم 65 عامًا أو أكثر

تدابير وقائية أخرى

إلى جانب التطعيمات، يوصي الأطباء بالتدابير التالية للمساعدة في منع الالتهاب الرئوي:

غسل اليدين بانتظام

تغطية الفم والأنف عند السعال أو العطس

الامتناع عن التدخين

تناول نظام غذائي متوازن ومغذي

ممارسة الرياضة بانتظام

الابتعاد عن الأشخاص المصابين بالالتهاب الرئوي، أو أن يكون أكثر يقظة بشأن النظافة عند التواجد بالقرب من الأشخاص الذين يعانون من المرض

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