رسميا، الجزائر تشكو حكام مباراة نيجيريا لـ فيفا وكاف

أعلن الاتحاد الجزائري لكرة القدم التقدم بشكوى لكل من الاتحاد الأفريقي “كاف” وأيضا الاتحاد الدولي “فيفا”، وذلك لفتح تحقيق حول القرارات التحكيمية في المباراة الأخيرة أمام نيجيريا في ربع نهائي كأس أمم أفريقيا.

وخسر الجزائر أمام نيجيريا في ربع نهائي أمم أفريقيا 2-0 ليغادر محاربي الصحراء البطولة رسميا.

وأصدر الاتحاد الجزائري لكرة القدم بيان رسميا بعد إقصاء المنتخب في الدور ربع النهائي من بطولة كأس أمم أفريقيا 2025، موجها رسالة إلى جماهيره".



وأكد البيان:” مع الإقرار بنتيجة المباراة، يدعو الاتحاد الجزائري لكرة القدم كافة المناصرين الجزائريين إلى التحلي بروح التضامن والالتفاف حول المنتخب الوطني، الذي يمرّ بمرحلة إعادة بناء، ويواصل مسار العمل والتطور".

وواصل:"تقترب استحقاقات مهمة خلال أقل من خمسة أشهر، وفي مقدمتها نهائيات كأس العالم، وهو ما يتطلب التفافا جماعيا، وهدوءا، ودعما من الجميع".

واستطر البيان:" لقد أظهر اللاعبون وأعضاء الطاقم الفني التزاما وجدية طيلة مجريات المنافسة، وهو ما يستوجب التقدير والتشجيع من قبل كامل الأسرة الكروية الوطنية.غير أن الاتحاد الجزائري لكرة القدم لا يمكنه إغفال القرارات التحكيمية في المباراة الأخيرة، التي أثارت تساؤلات وخلفت استياءً واسعا، حيث مست بمصداقية التحكيم الإفريقي، كما أنها لا تخدم صورة كرة القدم الإفريقية على الصعيد الدولي".

وشدد البيان:"وعليه، راسل الاتحاد الجزائري لكرة القدم الكونفدرالية الأفريقية لكرة القدم، وكذلك الاتحاد الدولي لكرة القدم، من خلال إيداع شكوى رسمية مرفقة بطلب فتح تحقيق، قصد توضيح ما حدث واتخاذ الإجراءات المناسبة وفقا للوائح المعمول بها.، ويتعين خلال هذه المرحلة استخلاص الدروس اللازمة من هذه المشاركة، من أجل تعزيز العمل المنجز والاستعداد للاستحقاقات المقبلة، بهدف العودة بأداء أقوى وأكثر تنافسية".



وأضاف:"سيواصل الاتحاد الجزائري لكرة القدم جهوده بثبات وإصرار، مع تسخير كل الإمكانيات البشرية والتقنية والتنظيمية اللازمة، حتى يظل المنتخب الوطني ضمن مصاف أفضل المنتخبات، ومصدر فخر وفرح واعتزاز لدى الشباب الجزائري".



واستطرد: "يتقدم الاتحاد الجزائري لكرة القدم بخالص الشكر والتقدير إلى كافة المناصرين، وكذلك وسائل الإعلام التي رافقت المنتخب الوطني طوال هذه المغامرة القارية، كما يشكر السلطات العمومية على دعمها وتوفيرها للوسائل اللازمة لفائدة المنتخب الوطني".



وفي الختام، جدد الاتحاد الجزائري لكرة القدم ثقته الكاملة في المجموعة، والطاقم الفني، وكافة الساهرين على الارتقاء بكرة القدم الوطنية“.

