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محافظات

غدًا، قافلة طبية مجانية بقرى شرق بولاق بالوادي الجديد

قافلة طبية مجانية،
قافلة طبية مجانية، ڤيتو

تنظم مديرية الشئون الصحية، بمحافظة الوادي الجديد، غدًا الجمعة، قافلة طبية مجانية ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي «حياة كريمة»، بقرى شرق بولاق بواحة الخارجة بالمحافظة، وتستمر في تقديم الخدمات الصحية حتى بعد غدًا السبت. 

وأوضح الدكتور هشام بكر هارون وكيل وزارة الصحة والسكان بالوادي الجديد، في بيان له اليوم، أن وزارة الصحة تنفذ القوافل الطبية للمحافظات الحدودية والقرى الأكثر احتياجًا ضمن مبادرة "حياة كريمة"، مع الالتزام باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية. 

وأشار هشام، إلى أن القافلة تضم كافة التخصصات الطبية من الباطنة، والأطفال، والأنف والأذن، والعظام، والجراحة، والرمد، والأسنان، والقلب، والجلدية، ونساء وولادة، وخدمات تنظيم الأسرة، بجانب خدمات الأشعة والتحاليل الطبية، بالإضافة إلى صيدلية تتوافر بها كافة الأدوية، كما يتم تحويل الحالات التي تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للوزارة. 

ومن جانبه قال منسق القوافل الطبية بمديرية الصحة بالوادي الجديد، في حديث خاص لجريدة «ڤيتو»، إن القوافل الطبية تهدف إلى توفير الرعاية الطبية للمرضى غير القادرين وتوعيتهم بمشاكل المجتمع، إيمانا من قطاع الصحة بوجوب علاج المرضى غير القادرين على تحمل تكاليف علاجهم علاج شامل ومتكامل حتى يحيوا حياة صحية كريمة، وتحقيق الهدف الرئيسي الذى ناشد به رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي من خلال "حياة كريمة"، وهو بناء الإنسان المصري، بدءًا من الكشف الطبي، والعمليات إذا استلزم الأمر، انتهاءً بالعلاج الواجب صرفه.

جدير بالذكر، أن القافلة ضمن خطة القوافل العلاجية التي تنظمها وزارة الصحة والسكان في جميع التخصصات بالقرى والنجوع الأكثر احتياجًا لتحسين مستوى الخدمات الطبية، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

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