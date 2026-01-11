الغاز الطبيعي يصل 7 أحياء جديدة بالخارجة في الوادي الجديد

18 حجم الخط



انطلقت مرحلة جديدة من التنمية الخدمية بمحافظة الوادي الجديد، وذلك بإعلان فتح باب التقديم للمرحلة الثانية من مشروع توصيل الغاز الطبيعي لمدينة الخارجة، في خطوة استراتيجية تستهدف الارتقاء بالبنية التحتية وتحسين جودة الحياة للمواطنين، بالتوازي مع تنظيم إجراءات تخص أراضي البناء بمركز الفرافرة، ضمن رؤية شاملة لتطوير المحافظة.



أوضح اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، في بيان رسمي، أن خطة المرحلة الثانية من مشروع توصيل الغاز الطبيعي تشمل سبعة أحياء رئيسية بمدينة الخارجة، هي:

حي السبط البحري، منطقة المشارع، حي المحابس، حي البري، منطقة البلد القديمة، السبط الشرقي، وحي المجاهدين.



وأشار المحافظ إلى أن التقديم متاح للمواطنين القاطنين في الشوارع الرئيسية والفرعية داخل تلك الأحياء، بما يعكس توسعًا واسع النطاق في شبكة الغاز الطبيعي لتغطي المناطق السكنية القديمة والحديثة معًا، ويُحدث نقلة نوعية في مستوى الخدمات الأساسية المقدمة لأهالي واحة الخارجة.



وحددت المحافظة مقر مركز خدمة العملاء بجوار مجمع التمور، كموقع وحيد لتلقي طلبات التعاقد، مع اعتماد جدول زمني مرن يهدف إلى تقليل الزحام، وتسهيل الإجراءات على المواطنين:

من الأحد إلى الخميس: من 9 صباحًا حتى 3 عصرًا

الجمعة: من 2 ظهرًا حتى 6 مساءً

السبت: من 10 صباحًا حتى 4 عصرًا

وأكد البيان أن التقديم مستمر يوميًا حتى الانتهاء من جميع الطلبات، دون تحديد موعد نهائي، في رسالة طمأنة واضحة لسكان الخارجة بأن الخدمة متاحة للجميع.

