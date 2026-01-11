انطلاق أعمال قافلة مجلس الوزراء الطبية في مستشفى الداخلة بالوادي الجديد

18 حجم الخط

بدأت قافلة رئاسة مجلس الوزراء، أعمالها اليوم الأحد، بمستشفى الداخلة العام، بمحافظة الوادي الجديد، وذلك في إطار دعم المنظومة الصحية وتقديم خدمات طبية متميزة للمواطنين، والتخفيف عن كاهل المرضى من خلال توفير الفحوصات الطبية والعلاج في عدد من التخصصات الطبية، تحت رعاية اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، وبتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان.

وقال الدكتور شريف صبحي، وكيل وزارة الصحة بمحافظة الوادي الجديد: إن القافلة تأتي في إطار حرص الدولة على دعم القطاع الصحي بالمحافظة، وتوفير خدمات طبية متكاملة للمواطنين، خاصة بالمناطق البعيدة، مؤكدًا أن المديرية تقدم كافة أوجه الدعم والتنسيق لضمان حسن سير أعمال القافلة وتحقيق أقصى استفادة للمواطنين.

6 تخصصات طبية على مدار 5 أيام

ولفت وكيل وزارة الصحة بالوادي الجديد، إلى أن القافلة الطبية تواصل أعمالها على أرض المحافظة بمركزي الداخلة والفرافرة خلال الفترة من 11 إلى 15 يناير الجاري 2026.

وأكد وكيل الصحة بالوادي الجديد، أن القافلة تضم تخصصات طبية (عظام - باطنة - اطفال - جلدية - أنف وأذن وحنجرة، بالإضافة إلى قافلة رمد متكاملة).

وتتواجد في مركز الداخلة، اليوم، قافلة رمد متكاملة، وغدًا الاثنين الموافق 12 / 1 / 2026 قافلة تخصصات متكاملة تشمل (عظام - باطنة - أطفال - جلدية - أنف وأذن وحنجرة)، وتتواجد في مركز الفرافرة، يوم الأربعاء الموافق 14 / 11 / 2026 قافلة تخصصات متكاملة تشمل تخصصات (عظام - باطنة - اطفال - جلدية - أنف وأذن وحنجرة)، ويوم الخميس الموافق 15 / 11 / 2022 قافلة رمد متكاملة.

وتأتي هذه القافلة ضمن الجهود المبذولة لتعزيز جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين بمحافظة الوادي الجديد، وتحقيق الوصول العادل للخدمات الصحية، بما يسهم في رفع مستوى الرعاية الصحية بالمحافظة.

