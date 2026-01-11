سحب منازل الإسكان الريفي من غير المقيمين بها بقرى جناح في الوادي الجديد

18 حجم الخط

بدأت محافظة الوادي الجديد، اليوم الأحد، تطبيق إجراءات سحب المنازل الريفية من غير المقيمين داخل قرية جناح الجديدة التابعة للوحدة المحلية لـ مركز الخارجة، في خطوة تستهدف إعادة توجيه الدعم الحكومي إلى المستحقين المقيمين إقامة دائمة، وفق ما أعلنته رئاسة المركز.

وقال المهندس جهاد المتولي رئيس مركز ومدينة الخارجة بمحافظة الوادي الجديد إن الوحدة المحلية شكلت لجنة للمرور الميداني على منازل قرية جناح الجديدة الواقعة جنوب المركز، وجرى تكليفها بحصر الوحدات التي لا يقيم بها منتفعوها، واتخاذ إجراءات سحب المنازل وفق الضوابط المنظمة لذلك، بما يضمن الانضباط في الاستفادة من الدعم.

وأوضح رئيس مركز الخارجة أن الهدف من الإجراءات الجارية هو إعادة طرح الوحدات مرة أخرى، وتسليمها للمستحقين الذين يقيمون إقامة دائمة داخل قرية جناح، بما يحقق الاستفادة الفعلية من المشروع، ويمنع بقاء وحدات مغلقة أو غير مستغلة، خاصة مع ارتفاع احتياجات الإسكان في المناطق الجديدة.

وأكد المتولي أن المحافظة تتحرك لضمان أن ينعكس الدعم الحكومي على حياة المواطنين المستحقين على أرض الواقع، مشيرًا إلى أن وجود منتفعين من غير المقيمين يحرم المقيمين من فرص الاستقرار والسكن، ويُضعف الهدف الأساسي من إقامة المجتمعات العمرانية الجديدة التي تعتمد على الاستقرار الفعلي داخل القرى.

وأكد أن الأعمال الجارية تشمل المرور على المنازل وتدقيق موقف الإقامة للمنتفعين داخل قرية جناح، مع توثيق النتائج ضمن محاضر وإجراءات رسمية، وصولًا إلى استرداد الوحدات التي ثبت عدم الإقامة بها، وذلك استعدادًا لإعادة تخصيصها بما يتوافق مع شروط الاستحقاق والإقامة.

وتأتي إجراءات سحب المنازل في قرية جناح ضمن سياق أوسع لمشروعات الإسكان الريفي التي شهدتها الوادي الجديد خلال السنوات الماضية، حيث تضم قرية جناح الجديدة 100 منزل ريفي كما أن المشروع ارتبط بخطة دعم سكان القرية القديمة بعد تأثرها بزحف الكثبان الرملية، بما دفع إلى تبني نموذج الإسكان الريفي كحل للاستقرار وإعادة التوطين.

