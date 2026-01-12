مصادر بالوفد تكشف أسباب استبعاد مرشح من المنافسة على رئاسة الحزب

18 حجم الخط

كشفت مصادر قيادية فى حزب الوفد أسباب استبعاد مرشح من كشوف المنافسين على رئاسة حزب الوفد، لافتا إلى أنه لائحيا لا يجوز ترشح مرشح وهو الحسينى الشرقاوى نظرا لكونه ليس عضوا بالجمعية العمومية للحزب.

انتخابات حزب الوفد

الوفد، وأضافت المصادر لـ"فيتو": أن الحسينى كان ضمن الجمعية العمومية للحزب وصدر قرار من رئيس الحزب الدكتور عبد السند يمامة بفصله من الحزب وكان حينها ضمن تشكيلات لجنة الوفد بالغربية وعندما تم فصله وعاد مرة أخرى لم يعود عضوا بالجمعية العمومية وعاد عضوا فقط بالحزب.

واستكمل: لا يجوز له الترشح نظرا لكونه ليس عضوا بالجمعية العمومية مشيرا إلى أنه لا يجوز أن يسترد رسوم الترشح مرة آخرى نظرا لكونها تبرع للحزب.

وأغلقت اللجنة المشرفة على انتخابات رئاسة حزب الوفد أبوابها أمس برئاسة النائب الوفدي المستشار طارق عبدالعزيز، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس الشيوخ، في اليوم الثاني لتلقي الطعون والتظلمات الخاصة بالمرشحين، أمس الأحد الموافق 11 يناير 2026، وذلك في تمام الساعة الخامسة مساءً، دون تلقي أي طعون أو تظلمات.

