سياسة

بعد الطعون والتظلمات، تعرف على المرشحين على رئاسة حزب الوفد

انتهت اللجنة المشرفة على انتخابات رئاسة حزب الوفد مساء أمس الأحد من فتح باب الطعون والتظلمات دون تقديم أى طعون.

انتخابات حزب الوفد 

وتقدم 8 مرشحين على رئاسة حزب الوفد منذ فتح باب الترشح يوم السبت الموافق 3 يناير وحتى موعد الغلق، وهم وفقًا للترتيب: النائب الوفدي الأسبق المستشار عيد هيكل، والدكتور هاني سري الدين نائب رئيس حزب الوفد ورئيس اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس الشيوخ السابق، والدكتور السيد البدوي شحاتة رئيس حزب الوفد الأسبق، والدكتور ياسر حسان أمين صندوق حزب الوفد، والمستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس حزب الوفد الأسبق ووكيل مجلس الشيوخ السابق، والمهندس حمدي قوطة عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، والمهندس الحسيني الشرقاوي القيادي الوفدي، وعصام الصباحي عضو الهيئة العليا لحزب الوفد.

انتخابات الوفد، وكشفت مصادر فى حزب الوفد، عن استبعاد مرشح من كشوف المنافسين على رئاسة حزب الوفد بعد إجراءات الفحص وهو الحسينى الشرقاوى.

جدير بالذكر أن الدكتور عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد، كان قد أصدر القرارين رقمي 50 و54 لسنة 2025 بشأن إعادة تشكيل اللجنة المشرفة على انتخابات رئاسة الحزب، لتتولى الإشراف الكامل على جميع الإجراءات المتعلقة بالعملية الانتخابية، والمقرر إجراؤها يوم الجمعة الموافق 30 يناير 2026.

وضمت اللجنة في تشكيلها كلًا من: النائب المستشار طارق عبدالعزيز عضو الهيئة العليا مقررًا، وعضوية النائب الدكتور خالد قنديل نائب رئيس الحزب، والنائبة الدكتورة أمل رمزي عضو الهيئة العليا، والكاتب الصحفي حمادة بكر عضو الهيئة العليا وعضو مجلس إدارة جريدة «الوفد»، واللواء أحمد الشاهد رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بالحزب، وحاتم رسلان عضو المكتب التنفيذي، إلى جانب أيمن محمد سيد المدير المالي، وأحمد عزت المدير الإداري، وعلي حسن مدير شؤون العضوية، وأحمد عبدالله نائب مدير شؤون العضوية.

