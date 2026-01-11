الأحد 11 يناير 2026
سياسة

تفاصيل اليوم الثانى والأخير لتلقى الطعون والتظلمات بانتخابات حزب الوفد

انتخابات حزب الوفد
انتخابات حزب الوفد
أغلقت اللجنة المشرفة على انتخابات رئاسة حزب الوفد أبوابها، برئاسة النائب الوفدي المستشار طارق عبدالعزيز، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس الشيوخ، في اليوم الثاني لتلقي الطعون والتظلمات الخاصة بالمرشحين، اليوم الأحد الموافق 11 يناير 2026، وذلك في تمام الساعة الخامسة مساءً، دون تلقي أي طعون أو تظلمات.

 

انتخابات حزب الوفد 

 

ومن المقرر أن تعلن اللجنة الكشوف النهائية للمرشحين في تمام الساعة العاشرة من صباح غدا الاثنين الموافق 12 يناير 2026، وذلك بمقر الحزب الرئيسي بالدقي.

وكانت قد أعلنت اللجنة، خلال مؤتمر صحفي عُقد يوم الخميس الماضي، أن هذا اليوم هو الأخير لتلقي أوراق الترشح لرئاسة حزب الوفد، حيث تقدم 8 مرشحين منذ فتح باب الترشح يوم السبت الموافق 3 يناير وحتى موعد الغلق، وهم وفقًا للترتيب:
النائب الوفدي الأسبق المستشار عيد هيكل، والدكتور هاني سري الدين نائب رئيس حزب الوفد ورئيس اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس الشيوخ السابق، والدكتور السيد البدوي شحاتة رئيس حزب الوفد الأسبق، والدكتور ياسر حسان أمين صندوق حزب الوفد، والمستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس حزب الوفد الأسبق ووكيل مجلس الشيوخ السابق، والمهندس حمدي قوطة عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، والمهندس الحسيني الشرقاوي القيادي الوفدي، وعصام الصباحي عضو الهيئة العليا لحزب الوفد.

والجدير بالذكر أن الدكتور عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد، كان قد أصدر القرارين رقمي 50 و54 لسنة 2025 بشأن إعادة تشكيل اللجنة المشرفة على انتخابات رئاسة الحزب، لتتولى الإشراف الكامل على جميع الإجراءات المتعلقة بالعملية الانتخابية، والمقرر إجراؤها يوم الجمعة الموافق 30 يناير 2026.


وضمت اللجنة في تشكيلها كلًا من: النائب المستشار طارق عبدالعزيز عضو الهيئة العليا مقررًا، وعضوية النائب الدكتور خالد قنديل نائب رئيس الحزب، والنائبة الدكتورة أمل رمزي عضو الهيئة العليا، والكاتب الصحفي حمادة بكر عضو الهيئة العليا وعضو مجلس إدارة جريدة «الوفد»، واللواء أحمد الشاهد رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بالحزب، وحاتم رسلان عضو المكتب التنفيذي، إلى جانب أيمن محمد سيد المدير المالي، وأحمد عزت المدير الإداري، وعلي حسن مدير شؤون العضوية، وأحمد عبدالله نائب مدير شؤون العضوية.

الدكتور عبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد الدكتور هاني سري الدين الدكتور السيد البدوى السيد البدوي اللجنة المشرفة على انتخابات رئاسة حزب الوفد انتخابات حزب الوفد انتخابات الوفد حزب الوفد
