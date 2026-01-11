الأحد 11 يناير 2026
استبعاد مرشح من كشوف المنافسين على رئاسة الوفد لهذا السبب

حزب الوفد
انتخابات الوفد، كشفت مصادر فى حزب الوفد، عن استبعاد مرشح من كشوف المنافسين على رئاسة حزب الوفد.

وأضافت المصادر لـ"فيتو": أنه تم استبعاد الحسينى الشرقاوى بعد إجراءات الفحص بسبب أنه ليس عضوا بالجمعية العمومية للحزب.

وأوضحت المصادر أن الحسينى الشرقاوى كان قد فصل سابقًا من الحزب، وعند عودته لم يرجع عضو بالجمعية العمومية.

وأشارت المصادر إلى أنه لن يسترد مبلغ التبرع الذي دفعه، نظرًا لأنه قدم كتبرع للحزب.

وأغلقت اللجنة المشرفة على انتخابات رئاسة حزب الوفد أبوابها، برئاسة النائب الوفدي المستشار طارق عبدالعزيز، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس الشيوخ، في اليوم الثاني لتلقي الطعون والتظلمات الخاصة بالمرشحين، اليوم الأحد الموافق 11 يناير 2026، وذلك في تمام الساعة الخامسة مساءً، دون تلقي أي طعون أو تظلمات.

