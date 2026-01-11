تنقية جداول عمومية الوفد تمهيدًا للانتخابات، و8 مرشحين يتنافسون على رئاسة الحزب

18 حجم الخط

أكدت مصادر داخل حزب الوفد الانتهاء من تنقية جداول الجمعية العمومية للحزب، واستبعاد أسماء المتوفين والمفصولين وغير المستوفين للشروط، على أن يتم الإعلان قريبًا عن كشوف أعضاء الجمعية العمومية الذين يحق لهم التصويت في انتخابات رئاسة الحزب.

وكانت اللجنة المشرفة على انتخابات رئاسة حزب الوفد قد أعلنت أن يوم الخميس 8 يناير هو الموعد الأخير لتلقي طلبات الترشح، حيث تقدم 8 مرشحين بأوراقهم منذ فتح باب الترشح يوم السبت 3 يناير وحتى موعد غلق الباب.

وضمت قائمة المرشحين كلًا من: المستشار عيد هيكل، النائب الوفدي الأسبق، والدكتور هاني سري الدين نائب رئيس حزب الوفد ورئيس اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس الشيوخ السابق، والدكتور السيد البدوي شحاتة رئيس حزب الوفد الأسبق، والدكتور ياسر حسان أمين صندوق حزب الوفد، والمستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس حزب الوفد الأسبق ووكيل مجلس الشيوخ السابق، والمهندس حمدي قوطة عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، والمهندس الحسيني الشرقاوي القيادي الوفدي، وعصام الصباحي عضو الهيئة العليا للحزب.

ويأتي ذلك في إطار الاستعدادات الجارية لإجراء الانتخابات، حيث كان الدكتور عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد، قد أصدر القرارين رقم 50 و54 لسنة 2025 بشأن إعادة تشكيل اللجنة المشرفة على انتخابات رئاسة الحزب، لتتولى الإشراف الكامل على جميع الإجراءات المتعلقة بالعملية الانتخابية، والمقرر إجراؤها يوم الجمعة الموافق 30 يناير 2026.

وضمت اللجنة في تشكيلها النائب المستشار طارق عبد العزيز عضو الهيئة العليا مقررًا، وعضوية كل من النائب الدكتور خالد قنديل نائب رئيس الحزب، والنائبة الدكتورة أمل رمزي عضو الهيئة العليا، والكاتب الصحفي حمادة بكر عضو الهيئة العليا وعضو مجلس إدارة جريدة «الوفد»، واللواء أحمد الشاهد رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بالحزب، وحاتم رسلان عضو المكتب التنفيذي، إلى جانب أيمن محمد سيد المدير المالي، وأحمد عزت المدير الإداري، وعلى حسن مدير شئون العضوية، وأحمد عبدالله نائب مدير شؤون العضوية.

