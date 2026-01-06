كاتب إسرائيلي: غزة فضحت زيف اليسار في التعامل مع جرائم الحرب

18 حجم الخط

طرحت حرب الإبادة الإسرائيلية على غزة تساؤلات عميقة حول مواقف التيارات السياسية داخل المجتمع الإسرائيلي، وخاصة اليسار الإسرائيلي الذي طالما زعم أنه يمثل صوتا أخلاقيا ناقدا للحروب؛ لكن تداعيات تلك الحرب كشفت عن تشابه واضح بين مواقف اليسار واليمين المتشدد، مؤكدة زيف القيم التي تحكم اليسار الإسرائيلي ودعمه الحقيقي لجرائم الحرب التي ارتكبتها قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي في القطاع الفلسطيني.

وتحت عنوان لماذا يدعم اليسار جرائم الحرب؟ كشفت جريدة هآرتس الإسرائيلية أن حرب الإبادة الإسرائيلية على غزة أوضحت تقارب وجهات النظر بين اليسار واليمين المتشدد في "إسرائيل"، مشيرة إلى أن نتائج أحدث استطلاعات الرأي أوضحت هذا التقارب؛ حيث رأى أكثر من 40% ممن يعرفون أنفسهم بأنهم يساريون أن منظومة القيم لدى القيادة العليا للجيش قريبة، من منظومة قيَمهم الشخصية.

اليسار الإسرائيلي يدعم جرائم الإبادة

وأشارت الجريدة، في مقال كتبه أستاذ علم الاجتماع والعلوم السياسية والاتصالات في الجامعة المفتوحة في "إسرائيل" ياجيل ليفي، إلى أن "نحو نصف المستطلَعين منحوا السلوك الأخلاقي للجيش في الحرب درجة عالية. وهذه ليست حالة ذهنية يمكن أن تقود إلى خلق ضغط لإجراء مراجعة أخلاقية للنفس".

وقال ليفي: سننشغل بهذا السؤال طوال الأعوام المقبلة؛ ما الذي دفع المجتمع الإسرائيلي إلى منح الدعم الواسع للحرب على غزة، والتي لم تفشل في تحقيق أهدافها فقط، بل أيضا وضعت إسرائيل في قفص الاتهام، وباتت متهمة بارتكاب إبادة جماعية؟ هناك مفتاح جزئي لفك هذا اللغز يكمن في مواقف اليسار اليهودي، والتي كشفت الفجوة بينه وبين ماضيه".

جرائم الحرب ضد المدنيين تستهوي اليسار الإسرائيلي

وأضاف: بعد أيام من اتفاق وقف إطلاق النار، أجرى "المعهد الإسرائيلي للديمقراطية" استطلاع رأي، أكد فيه ثلث المشاركين على جواز استخدام مدني فلسطيني لفحص مبنى، أو مدخل نفق، يخشى أن يكون مفخخا، تجنبا لتعريض الجنود للخطر؛ وهناك نسبة مماثلة توافق على أنه في حال إطلاق صواريخ على سكان إسرائيليين من غزة، يجب تنفيذ قصف كثيف على تجمعات سكانية فلسطينية من أجل حفر ثمن الاستفزاز في وعيهم، أي ارتكاب جريمة حرب واضحة عن قصد.

قتل أطفال غزة مقبول يساريا

وتابع: على الرغم من تراكم الأدلة على استخدام الجيش الإسرائيلي نيران غير متناسبة عبر الضربات الجوية، وإساءة معاملة الأسرى، فإن ادعاءات قادة من اليمين، أو اليسار الصهيوني، مثل موشيه يعلون ويائير جولان، بشأن التطهير العرقي و"قتل الأطفال كهواية"، لم تحدث فارقا في أوساط اليسار الصهيوني.

اليسار الإسرائيلي منبع القتل والدمار

واختتم ليفي مقاله قائلا: هذه المعطيات ليست مفاجئة إذا تذكرنا أنها نشأت داخل معسكر يرى نفسه مدافعا عن الجيش في مواجهة اليمين، وهو المعسكر الذي خرجت منه أيضا وحدات الطيران والاستخبارات، التي تحملت مسؤولية جزء من القتل والدمار في الحرب. لقد استنبط هذا المعسكر المنطق القائل إن الحفاظ على حياة الجنود يبرر إلحاق الأذى بمدنيي العدو، وهكذا نشأت فجوة عميقة بين الصورة الذاتية لليسار وبين ماهيته الفعلية، والتي بدأت تتكون منذ الانتفاضة الثانية. وبهذا المعنى، لم يفشل اليسار في توجيه النقد، بل تخلى عن الحاجة إليه.

