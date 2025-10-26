اليونيسف: 100 ألف طفل عادوا للتعليم بغزة خلال الحرب ونسعى لإعادة 650 ألف آخرين

دعت منظمة اليونسف، السلطات الإسرائيلية إلى الفتح الفوري لجميع المعابر المؤدية إلى قطاع غزة.

وقالت المنظمة: ️شهدنا زيادة في كمية المساعدات لكنها لا تزال غير كافية، مضيفة: أعدنا أكثر من 100 ألف طفل إلى التعليم خلال الحرب ونسعى لإعادة 650 ألف طفل للمدارس.

وتابعت: نعمل على توسيع نطاق علاج سوء التغذية في مواجهة المجاعة، مضيفة: ️مليون طفل في غزة عانوا من الأهوال اليومية للبقاء على قيد الحياة في أخطر مكان في العالم.

وأوضحت اليونسف أن أكثر من 64 ألف طفل قتلوا أو أصيبوا، وفقد أكثر من 58 ألف طفل أحد والديهم خلال النزاع في غزة.

وفي سياق آخر، وقبل وقت سابق، أفادت شبكة “سي إن إن” نقلا عن خبير في اليونيسف، أنه يمكن التغلب على سوء تغذية الأطفال بـغزة خلال شهر واحد لكن الإنزال الجوي ليس الحل.

وأوضح الخبير في اليونيسف أن الأمم المتحدة تستطيع الوصول لـ 98% من أطفال غزة إذا تم فتح معابر القطاع.

وأضاف: ننفذ إنزالات جوية حول العالم في مساحات معزولة، وليس هذا هو الحال في قطاع غزة، فالإنزال الجوي في قطاع غزة ليس الحل، ويجب فتح المعابر لإدخال المساعدات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.