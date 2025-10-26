الأحد 26 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

اليونيسف: 100 ألف طفل عادوا للتعليم بغزة خلال الحرب ونسعى لإعادة 650 ألف آخرين

اليونسيف، فيتو
اليونسيف، فيتو

 دعت منظمة اليونسف، السلطات الإسرائيلية إلى الفتح الفوري لجميع المعابر المؤدية إلى قطاع غزة.

وقالت المنظمة: ️شهدنا زيادة في كمية المساعدات لكنها لا تزال غير كافية، مضيفة: أعدنا أكثر من 100 ألف طفل إلى التعليم خلال الحرب ونسعى لإعادة 650 ألف طفل للمدارس.

وتابعت: نعمل على توسيع نطاق علاج سوء التغذية في مواجهة المجاعة، مضيفة: ️مليون طفل في غزة عانوا من الأهوال اليومية للبقاء على قيد الحياة في أخطر مكان في العالم.

وأوضحت اليونسف أن أكثر من 64 ألف طفل قتلوا أو أصيبوا، وفقد أكثر من 58 ألف طفل أحد والديهم خلال النزاع في غزة.

 وفي سياق آخر، وقبل وقت سابق، أفادت شبكة “سي إن إن” نقلا عن خبير في اليونيسف، أنه يمكن التغلب على سوء تغذية الأطفال بـغزة خلال شهر واحد لكن الإنزال الجوي ليس الحل.  

وأوضح الخبير في اليونيسف أن الأمم المتحدة تستطيع الوصول لـ 98% من أطفال غزة إذا تم فتح معابر القطاع. 

وأضاف: ننفذ إنزالات جوية حول العالم في مساحات معزولة، وليس هذا هو الحال في قطاع غزة، فالإنزال الجوي في قطاع غزة ليس الحل، ويجب فتح المعابر لإدخال المساعدات. 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

إسرائيل الأمم المتحدة المعابر المؤدية إلى قطاع غزة السلطات الإسرائيلية قطاع غزة

مواد متعلقة

اليونسيف: السودان يعيش أكبر أزمة إنسانية يشهدها العالم

أقامتها اليونسيف، مياه الفيوم تشارك في ورشة العمل الإقليمية للتوعية بترشيد الاستهلاك

الأكثر قراءة

بالأسماء، نتائج انتخابات هيئات مكاتب اللجان النوعية بمجلس الشيوخ

منال عوض: تنفيذ 4 برامج تدريبية متخصصة لتأهيل الكوادر المحلية على استخدام الذكاء الاصطناعي

ليفربول للخلف دُر، ترتيب الدوري الإنجليزي قبل ختام الجولة التاسعة

ترامب: إيقاف الحروب أصبح أكثر من مجرد هواية

عباس يصدر إعلانًا بهوية من يتولى مهام رئيس فلسطين حال شغور المنصب

ننشر أسماء مصابي حادث تصادم 11 سيارة وأتوبيس بطريق السويس الصحراوي

انخفاض الساسو والفرنساوي، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الأحد في بورصة الدواجن

موقف مرموش، تشكيل مانشستر سيتي المتوقع أمام أستون فيلا في الدوري الإنجليزي

خدمات

المزيد

أسعار الخضار اليوم، انخفاض جديد في الطماطم والليمون يسجل أعلى سعر له بالأسواق

أسعار السمك اليوم، انخفاض لأول مرة في 8 أصناف والجمبري الممتاز يسجل 280 جنيها

حالات لا تدفع فيها شركات الطيران تعويضا للمسافرين

سعر الفاكهة اليوم، انخفاض العنب والمانجو وارتفاع كبير في التفاح البلدي والبلح الأحمر

المزيد

انفوجراف

7 نجوم عالميين تنتهي عقودهم في الدوري السعودي هذا الموسم (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

موعده وسبب الاحتفال به، كل ما تريد معرفته عن المولد الرجبي للسيد البدوي

حكم اختصاص الوالد أحد أولاده بالهبة دون إخوته، الأزهر للفتوى يحسم الجدل

أمين البحوث الإسلامية: رسالة الأزهر تتجاوز حدود الأوطان وتدعم قيم التكافل بين الشعوب

المزيد
الجريدة الرسمية
ads