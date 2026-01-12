الإثنين 12 يناير 2026
الهلال الأحمر يطلق قافلة «زاد العزة» 114 بأكثر من 7 آلاف طن مساعدات لغزة

الهلال الأحمر، فيتو
 أطلق الهلال الأحمر المصري، اليوم، قافلة «زاد العزة.. من مصر إلى غزة» رقم 114 حاملة عدد من شاحنات المساعدات الإنسانية العاجلة في اتجاه قطاع غزة، وذلك في إطار جهوده المتواصلة كآلية وطنية لتنسيق المساعدات إلى غزة.

تضمنت قافلة «زاد العزة» في يومها الـ 114، نحو 7,200 طن المساعدات الإنسانية الشاملة، والتي تضمنت أكثر من 4,700 طن سلال غذائية ودقيق، نحو 800 طن مستلزمات طبية وإغاثية وعناية شخصية، أكثر من 200 طن مياه، نحو 1,500 طن مواد بترولية.

 

ونظرًا لسوء الأحوال الجوية التي يشهدها القطاع، دفع الهلال الأحمر المصري بإمدادات الشتاء الأساسية إلى غزة، والتي شملت: نحو 33,780 قطعة ملابس شتوية، 10,630 بطانية، 1,985 خيمة لإيواء المتضررين، وذلك في إطار الجهود المصرية المتواصلة لدعم الأشقاء في غزة.

يذكر أن، قافلة « زاد العزة.. من مصر إلى غزة »، أطلقها الهلال الأحمر المصري في 27 يوليو 2025، حملت آلاف الأطنان من المساعدات التي تنوعت بين: سلاسل الإمداد الغذائية، دقيق، ألبان أطفال، مستلزمات طبية، أدوية علاجية، مستلزمات عناية شخصية، وأطنان من الوقود.

ويتواجد الهلال الأحمر المصري كآلية وطنية لتنسيق وتفويج المساعدات إلى غزة، على الحدود منذ بدء الأزمة حيث لم يتم غلق معبر رفح من الجانب المصري نهائيًا، وواصل تأهبه فى كافة المراكز اللوجستية وجهوده المتواصلة لدخول المساعدات التي بلغت أكثر من نصف مليون طن من المساعدات الإنسانية والإغاثة، وذلك بجهود 65 ألف متطوع بالجمعية.

الجريدة الرسمية