الأربعاء 07 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

الهلال الأحمر يشارك في التأمين الطبي لاحتفالات الكنائس بعيد الميلاد المجيد

الهلال الأحمر , فيتو
الهلال الأحمر , فيتو
18 حجم الخط
ads

شارك  الهلال الأحمر المصري، في التأمين الطبي لاحتفالات الكنائس بعيد الميلاد المجيد، من خلال رفع درجة الاستعدادات القصوى وانتشار فرق الاستجابة أثناء الطوارئ التي تضم مئات المتطوعين، في 55 كنيسة على مستوى الجمهورية منها قداس العاصمة الإدارية الجديدة.

واستعدت غرفة العمليات المركزية، لمتابعة تنفيذ خطة الهلال الأحمر المصري لتأمين احتفالات عيد ميلاد المجيد، والوقوف على جاهزية فرق الاستجابة أثناء الطوارئ، في الكنائس والأماكن العامة المحددة لخطة التأمين.

 

وانتشرت فرق الهلال الأحمر المصري في  الكنائس، بمحافظات القاهرة، الجيزة، القليوبية، الإسكندرية، مطروح، السويس، الشرقية، الإسماعيلية، المنوفية، الغربية، الدقهلية، المنيا، بني سويف، سوهاج، أسوان، الأقصر، البحر الأحمر.

ويتقدم الهلال الأحمر المصري بأصدق التهاني وأطيب التمنيات للإخوة والأخوات الأقباط، بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد، معربًا عن خالص تمنياته لهم بموفور الصحة والسعادة، وعيد ميلاد مجيد، ولمصر الغالية بالمزيد من التقدم والرخاء.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

احتفال بعيد الميلاد المجيد إحتفالات عيد الميلاد المجيد الهلال الأحمر المصري رفع درجة الاستعدادات القصوى رفع درجة الاستعدادات العاصمة الإدارية الجديدة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد

مواد متعلقة

القافلة 111، الهلال الأحمر يمد غزة بـ 6 آلاف طن مساعدات إنسانية وملابس شتوية

الهلال الأحمر يمد غزة بـ 6700 طن مساعدات غذائية ومستلزمات شتوية

الهلال الأحمر ونادي الزهور يوقعان بروتوكول تعاون لتدريب الكوادر على الإسعافات الأولية

الهلال الأحمر: نحذر من تداعيات استمرار إسرائيل في منع إدخال المنازل المتنقلة إلى غزة
ads

الأكثر قراءة

زغلول صيام يكتب: الزمالك إلى أين؟! هي أزمة لو مجلس الإدارة قال "مبعرفش"

مستندات وخطوات استخراج القيد العائلي إلكترونيا

لنشر السلام والمحبة بين المسلمين والمسيحيين، 13 زيارة رئاسية للكنيسة القبطية من 2015 حتى 2026

موعد مباراة الجزائر ونيجيريا في ربع نهائي أمم أفريقيا

قرارات جمهورية حاسمة خلال ساعات، تعرف عليها

منتخب مصر يرد على إمكانية توقيع عقوبة ضد حسام حسن بسبب جماهير المغرب

موعد مباراة مالي ضد السنغال في ربع نهائي أمم أفريقيا

على غرار برنامج دولة التلاوة، انطلاق مسابقة "قرية التلاوة" غدًا بالغربية

خدمات

المزيد

امتيازات يتمتع بها عضو مجلس النواب وفقًا للقانون

سعر اليوان الصيني أمام الجنيه في المركزي المصري اليوم الأربعاء

سعر الليرة أمام الدولار في مصرف سوريا المركزي اليوم الأربعاء

سعر الجنيه السوداني مقابل الدولار في بنك الخرطوم المركزي اليوم الأربعاء

المزيد

انفوجراف

مواعيد مباريات ربع نهائي كأس أمم أفريقيا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

علي جمعة يكشف سر آية تسببت في اضطراب صحابة رسول الله عند نزولها

دار الإفتاء توضح حكم الصلاة عند إمامة المحدث للناس ناسيا

الإفتاء توضح معنى الظلم بدعاء سيدنا يونس عليه السلام في بطن الحوت

المزيد
الجريدة الرسمية