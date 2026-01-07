الهلال الأحمر يشارك في التأمين الطبي لاحتفالات الكنائس بعيد الميلاد المجيد

18 حجم الخط

شارك الهلال الأحمر المصري، في التأمين الطبي لاحتفالات الكنائس بعيد الميلاد المجيد، من خلال رفع درجة الاستعدادات القصوى وانتشار فرق الاستجابة أثناء الطوارئ التي تضم مئات المتطوعين، في 55 كنيسة على مستوى الجمهورية منها قداس العاصمة الإدارية الجديدة.

واستعدت غرفة العمليات المركزية، لمتابعة تنفيذ خطة الهلال الأحمر المصري لتأمين احتفالات عيد ميلاد المجيد، والوقوف على جاهزية فرق الاستجابة أثناء الطوارئ، في الكنائس والأماكن العامة المحددة لخطة التأمين.

وانتشرت فرق الهلال الأحمر المصري في الكنائس، بمحافظات القاهرة، الجيزة، القليوبية، الإسكندرية، مطروح، السويس، الشرقية، الإسماعيلية، المنوفية، الغربية، الدقهلية، المنيا، بني سويف، سوهاج، أسوان، الأقصر، البحر الأحمر.

ويتقدم الهلال الأحمر المصري بأصدق التهاني وأطيب التمنيات للإخوة والأخوات الأقباط، بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد، معربًا عن خالص تمنياته لهم بموفور الصحة والسعادة، وعيد ميلاد مجيد، ولمصر الغالية بالمزيد من التقدم والرخاء.

