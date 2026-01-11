الأحد 11 يناير 2026
خارج الحدود

الهلال الأحمر الفلسطيني: إصابة شابين برصاص الاحتلال خلال اقتحامه البلدة القديمة بنابلس

أكد الهلال الأحمر الفلسطيني، اليوم الأحد، إصابة شابين برصاص جيش الاحتلال خلال اقتحامه البلدة القديمة في نابلس.

بدورها، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الأحد، استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال في مدينة الخليل ليلة أمس السبت واحتجاز جثمانه.

في غضون ذلك، استشهدت طفلة فلسطينية تبلغ من العمر 11 عاما جراء إطلاق نار من قبل آليات الاحتلال الإسرائيلي، الخميس الماضي، في منطقة الفالوجا بمدينة جباليا غرب معسكر جباليا شمال قطاع غزة، خارج نطاق الخط الأصفر.

 

اعتقال 12 فلسطينيا في الضفة الغربية المحتلة

وفجر الخميس الماضي، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، 12 مواطنا فلسطينيا؛ بينهم أسيرة محررة ووالد شهيد، عقب حملة اقتحامات واسعة طالت مناطق متفرقة من الضفة الغربية والقدس المحتلة، تخللتها مواجهات ميدانية والتنكيل بالمواطنين.

وأعادت قوات الاحتلال اعتقال الأسيرة المحررة منى البرغوثي ونجلها همام، بعد دهم منزلهما في قرية عابود، شمال غربي مدينة رام الله، وسط الضفة الغربية المحتلة، وفق "المركز الفلسطيني للإعلام".

وفي القدس المحتلة، اندلعت مواجهات بين قوات الاحتلال والشبان الفلسطينيين خلال اقتحام بلدة كفر عقب شمالي المدينة، تخللها رشق آليات الاحتلال العسكرية بالحجارة.

 

حرب الإبادة الإسرائيلية

وتأتي الهجمات الإسرائيلية على الرغم من توقيع اتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في أكتوبر 2025، وذلك بعد عامين من شن سلطات الاحتلال الإسرائيلي حرب إبادة جماعية على قطاع غزة في 7 أكتوبر 2023، استمرت لعامين، وأسفرت عن استشهاد أكثر من 71 ألف فلسطيني وإصابة ما يزيد على 171 ألفا، إلى جانب دمار واسع طال نحو 90% من البنية التحتية، فيما قدّرت الأمم المتحدة كلفة إعادة الإعمار بنحو 70 مليار دولار.

الجريدة الرسمية