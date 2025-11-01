السبت 01 نوفمبر 2025
محافظات

إقبالًا واسعًا من المواطنين بالقليوبية علي الشاشات لمشاهدة افتتاح المتحف المصري

شهدت محافظة القليوبية مساء اليوم السبت إقبالًا واسعًا من المواطنين على ساحة نادي بنها الرياضي لمتابعة الاحتفالات بمناسبة افتتاح المتحف المصري الكبير، في أجواء مفعمة بالحماس والفخر، حيث تجسد هذه اللحظة التاريخية اعتزاز المصريين بتراثهم الحضاري العريق. توافد الآلاف من الأسر والشباب وأعضاء النادي ليكونوا جزءًا من هذه الفعالية الكبيرة التي تعكس عظمة التاريخ المصري القديم، وتؤكد مكانة مصر الرفيعة على الساحة الثقافية والسياحية العالمية.

إقبالًا واسعًا من المواطنين بالقليوبية علي الشاشات لمشاهدة افتتاح المتحف المصري 

وجاءت هذه الاحتفالية في إطار توجيهات الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والمهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، بإشراف مباشر من الدكتور وليد الفرماوي، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية. وقد تم تجهيز ساحة النادي بشاشة عرض عملاقة لنقل فعاليات افتتاح المتحف المصري الكبير بشكل مباشر، مما أتاح للمواطنين في القليوبية فرصة المشاركة في هذا الحدث الفريد. وقد شهدت الفعالية حضورًا واسعًا من مختلف الفئات العمرية، حيث عبر الجميع عن سعادتهم بالمشاركة في هذه اللحظة التاريخية التي تعكس فخرهم بتاريخهم وحضارتهم.

وأكد الدكتور وليد الفرماوي أن المديرية قد بذلت جهدًا كبيرًا لضمان تنظيم الحدث بشكل مميز، حيث تم توفير كافة التجهيزات الفنية واللوجستية لضمان بث الفعالية بجودة عالية. وأضاف أن هذه الاحتفالية تهدف إلى تعزيز الانتماء الوطني، وتكريس الوعي الثقافي لدى الشباب والنشء، مما يعزز فخرهم بتاريخ بلادهم ويزيد من شعورهم بالمسؤولية تجاه الحفاظ على هذا التراث العظيم.

من خلال هذه الفعالية، تتأكد أهمية الحدث على المستوى الوطني والعالمي، حيث يُعد المتحف المصري الكبير واحدًا من أكبر وأهم المتاحف في العالم، بما يضمه من قطع أثرية نادرة تعكس عظمة الحضارة الفرعونية. وتحرص وزارة الشباب والرياضة على أن تكون هذه الفعاليات فرصة لتوطيد العلاقة بين المواطنين وتراثهم الثقافي، مع تعزيز مكانة مصر كوجهة سياحية وثقافية عالمية.

وفي ختام الاحتفالية، تم توجيه الشكر لجميع فرق العمل والقائمين على التنظيم، مؤكدًا أن مثل هذه الفعاليات تساهم في رفع الوعي الثقافي بين المصريين وترسيخ قيم الانتماء والفخر بالهوية المصرية.

