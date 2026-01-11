قبل موقعة المربع الذهبي، 28 لاعبا محترفا في قائمة السنغال أمام الفراعنة

18 حجم الخط

أمم أفريقيا، ضرب منتخب مصر الأول لكرة القدم، موعدا مع منتخب السنغال في الدور قبل النهائي من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025، المقامة حاليا في المغرب، بعد الفوز على حامل اللقب منتخب كوت ديفوار بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في لقاء الدور ربع النهائي.

وتقام مباراة مصر والسنغال يوم الأربعاء الموافق 14 يناير الجاري، وتنطلق صافرتها في الـ7 مساء بتوقيت القاهرة.

28 محترفا في قائمة منتخب السنغال

ويدخل منتخب السنغال مباراة الدور قبل النهائي أمام مصر بقائمة تضم 28 محترفا بنسبة 100%، منهم 24 لاعبا في أوروبا يلعبون لدوريات إنجلترا وفرنسا وتركيا وألمانيا وإسبانيا وبلجيكا وإيطاليا والكيان الصهيوني.

كما تضم قائمة منتخب السنغال أيضا 3 لاعبين يلعبون في الدوري السعودي، ولاعب واحد يحترف في الدوري المغربي.

مشوار مصر في كأس الأمم الأفريقية

وفيما يلي مشوار منتخب مصر في كأس الأمم الأفريقية قبل مواجهة السنغال:

دور المجموعات:

مصر (2) – (1) زيمبابوي

مصر (1) – (0) جنوب أفريقيا

مصر (0) – (0) أنجولا

ثمن النهائي:

مصر (3) – (1) بنين

ربع النهائي:

مصر (3) – (2) كوت ديفوار

أهداف مسجلة: 9 أهداف

أهداف مستقبلة: 4 أهداف

تاريخ مواجهات منتخب مصر ضد السنغال في أمم إفريقيا

وسبق أن خاض منتخب مصر 15 مواجهة سابقة أمام منتخب السنغال في تاريخ مواجهات الفريقين بمختلف البطولات القارية والعالمية.

وحقق منتخب مصر خلالها 7 انتصارات على حساب السنغال، مقابل 6 انتصارات للمنتخب السنغالي وتعادلين فقط بينهما

وسجل منتخب مصر 9 أهداف في مرمى أسود التيرانجا، مقابل 7 أهداف للسنغال في مرمى الفراعنة.

مواجهات مصر ضد السنغال في أمم أفريقيا

فيما اقتصرت مواجهات منتخب مصر أمام السنغال في بطولة أمم أفريقيا على خمس مواجهات فقط جاءت نتائجها على النحو التالي:

المباراة الأولى بين مصر والسنغال في بطولة أمم أفريقيا، كانت في دور المجموعات بنسخة 1986، وانتهت بفوز السنغال بهدف دون رد.

ثم تكررت المواجهة بينهما في دور المجموعات لنسخة 2000 في ضيافة غانا ونيجيريا، وانتصرت مصر بنفس نتيجة مباراة النسخة السابقة.

وبعدها فاز منتخب مصر على السنغال في نصف نهائي 2006 بهدفين مقابل هدف التي أقيمت في القاهرة.

بعدها غابت المواجهات بين الفراعنة وأسود التيرانجا حتى نسخة 2021 بالكاميرون، حيث التقيا في المباراة النهائية، وتعادلا بدون أهداف ثم فازت السنغال بركلات الترجيح.

موعد مباراة مصر والسنغال

وتقام مباراة منتخب مصر ضد السنغال، يوم الأربعاء المقبل الموافق 14 يناير الجاري على ملعب طنجة الكبير، وتنطلق صافرتها في الـساعة 7 مساء بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة مصر والسنغال

وتنقل مباراة مصر والسنغال عبر شبكة قنوات بي إن سبورت، صاحبة الحق الحصري في بث مباريات بطولة أمم أفريقيا 2025.

وسوف يتم بث مباراة مصر والسنغال عبر قنوات beIN MAX 1 وbeIN MAX 2 وbeIN MAX 3، ويعلق عليها علي محمد علي.

