إصابة 10 أشخاص بحادث تصادم ملاكي وميكروباص بـ صحراوي الإسكندرية

أصيب 10 أشخاص بحادث تصادم بالطريق الصحراوي غرب الإسكندرية، بعد تصادم بين سيارة ميكروباص وأخرى ملاكي، بمنطقة العامرية وتم نقل المصابين للمستشفى واتخاذ الإجراءات اللازمة.



وانتقلت الأجهزة الأمنية، رفقة 6 سيارات إسعاف إلى موقع الحادث، وتواجد رجال الحماية المدنية بسياراتها ومعدتها.

وتبين من الفحص تصادم سيارة ميكروباص بأخرى ملاكي بالطريق الصحراوي.



وأسفر الحادث عن إصابة 10 أشخاص من مستقلي السيارتين، ونقلهم إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، دون ورود أنباء عن وجود وفيات حتى الآن.

تم تحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، وأخطرت جهات التحقيق لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

