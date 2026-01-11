إصابة 6 أشخاص في انقلاب ميكروباص على الدائري الأوسطى

18 حجم الخط

شهد الطريق الدائري الأوسطى صباح اليوم الأحد انقلاب سيارة ميكروباص كانت تسير على الطريق، مما أسفر عن إصابة 6 أشخاص.

وعلى الفور، انتقلت قوات الأمن إلى موقع الحادث، مرفوقة بسيارة إسعاف، وذلك بعد تلقي بلاغ من غرفة عمليات النجدة.

تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، بينما تم التحفظ على السائق، كما قامت الخدمات المرورية بسحب السيارة المنكوبة باستخدام الأوناش التابعة للإدارة.

وقد تسبب الحادث في حدوث ازدحام مروري شديد على الدائري الأوسطي، حيث تعمل الجهات المختصة على تنظيم حركة سير المركبات لتخفيف الاختناقات.

وأشارت التحريات الأولية إلى أن الحادث ناتج عن اختلال عجلة القيادة بيد السائق، مما أدى إلى انقلاب السيارة وسقوط المصابين.

وتواصل الأجهزة الأمنية اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

