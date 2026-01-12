18 حجم الخط

تأخير ظهور التجاعيد حلم كثير من النساء، خاصة مع ضغوط الحياة والتعرض المستمر للشمس والتوتر، والحقيقة أن التجاعيد جزء طبيعي من التقدم في العمر.

ولكن يمكن تأخيرها بشكل ملحوظ والحفاظ على بشرة مشدودة ومشرقة لسنوات أطول إذا تم الاعتناء بها بالشكل الصحيح من الداخل والخارج.

أسباب ظهور التجاعيد بالبشرة

وتقول دعاء محمد خبيرة التجميل، أن من أسباب ظهور التجاعيد بالبشرة:-

نقص الكولاجين مع التقدم في العمر.

التعرض لأشعة الشمس فوق البنفسجية لفترات طويلة.

التدخين لأنه يقلل تدفق الدم للبشرة ويزيد من تحلل الكولاجين.

قلة النوم والإجهاد النفسي.

سوء التغذية ونقص شرب الماء.

الإهمال في ترطيب البشرة وتنظيفها.

التعرض المتكرر للملوثات والسموم البيئية.

نصائح مهمة تؤخر ظهور التجاعيد بالبشرة

نصائح مهمة تؤخر ظهور التجاعيد بالبشرة

وأضافت دعاء، أن هناك عادات يومية تؤخر ظهور التجاعيد، منها:-

استخدام واقي الشمس يوميا، وهذه أهم وأقوى نصيحة على الإطلاق، فالشمس مسؤولة عن أكثر من 80% من علامات الشيخوخة المبكرة، لذا استخدمي واقي بدرجة حماية +SPF 30 أو أكثر، وجددي وضعه كل 2 أو 3 ساعات عند التعرض الخارجي، ولا تهملي استخدامه في الشتاء أو الأيام الغائمة.

الترطيب المستمر للبشرة، والبشرة الجافة تظهر الخطوط الرفيعة أسرع من البشرة المرطبة، لذا استخدمي مرطب مناسب لنوع البشرة صباحا ومساء، ولا تنسي ترطيب منطقة حول العين والرقبة.

شرب كميات كافية من الماء، والجفاف الداخلي ينعكس مباشرة على الوجه، لذا تناولي من 6 إلى 8 أكواب ماء يوميا.

احرصي على تناول الفواكه الغنية بالماء مثل البرتقال.

النوم ليس رفاهية بل علاج تجميلي طبيعي، لذا احرصي على النوم 7 أو 8 ساعات يوميا، واستخدمي وسادة مريحة ونامي على ظهرك قدر الإمكان، مع العلم أن النوم المتقطع يزيد فرص ظهور الهالات والتجاعيد.

التوتر يرفع هرمون الكورتيزول الذي يسرع تلف الكولاجين، لذا مارسي التأمل أو اليوجا أو رياضة المشي، وخصصي وقت لنفسك يوميا للراحة الذهنية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.