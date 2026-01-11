القنصل السوداني العام في أسوان يؤكد عودة نحو نصف مليون مواطن من مصر

18 حجم الخط

أكد القنصل السوداني العام في أسوان، السفير عبد القادر عبد الله، أن إجمالى السودانيين الذين عادوا من مصر عبر المنافذ البرية منذ بداية العودة حتى نهاية ديسمبر الماضي بلغ نحو نصف مليون.

القنصل السوداني العام في أسوان يوجه رسالة للمتخلفين عن العودة

ولفت القنصل السوداني العام في أسوان، إلى أفراد تخلفوا عن السفر وظلت أسماؤهم عالقة، يحظون بالأولوية في المرحلة الثالثة للعودة، موضحا، أن العودة الطوعية ستستمر من دول مثل مصر والسعودية وعمان وإريتريا وإثيوبيا وليبيا.

وحول تطورات الأوضاع العسكرية في السودان، أكد السفير عبد القادر عبد الله، سيطرة القوات المسلحة بشكل كامل، وتنفيذها هجمات بالطيران والمسيرات في أماكن سيطرة المليشيا، وإنها تقطع خطوط الإمداد التي تأتي إليها من دول الجوار، مشيرًا إلى آخر الجرائم البشعة التي ارتكبتها مليشيا الدعم السريع في كادوقلي والدلنج، واستهدافها لمقر الأمم المتحدة في أبيي ما أدى إلى استشهاد 6 من أفراد القوة البنغلاديشية.

لافتا إلى عودة الحكومة السودانية إلى الخرطوم، مع بقاء بعض الوحدات لبعض الوزارات في بورتسودان لدواعٍ معلومة، لافتًا إلى أن الحكومة لم تغلق الباب أمام المساعدات الإنسانية لمختلف الولايات.

فتحنا معبر أدري مع تشاد ومساعدة الهلال الأحمر المصري فى السودان

وقال فتحنا معبر أدري مع تشاد حرصًا من الحكومة على عدم معاناة المدنيين في دارفور، والتي سمحت بدخول المساعدات حتى للمناطق التي تسيطر عليها المليشيا، لافتًا إلى الدعم الإنساني الذي يأتي من مصر عن طريق الشاحنات والطائرات والبواخر.

وتابع، إن آخر هذه القوافل كان 20 شاحنة من جمعية الهلال الأحمر المصري، مضيفًا أن هناك فريقًا طبيًا مصريًا يقوم بتقديم الخدمات الطبية في ولاية البحر الأحمر.

وأكد أن الموسم الزراعي كان ناجحًا للغاية، وقال هناك محصول بكميات كبيرة وإن بعض المطاحن ومصانع الأغذية بدأت تعود مما يساعد في تأمين الموقف الغذائي، وتابع إن المدارس والجامعات فتحت وباشرت عملها، موضحًا أنه تم إعادة تأهيل ما يقارب من 80% من المستشفيات بالخرطوم وأنها عادت للعمل لخدمة المواطنين.

