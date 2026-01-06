الثلاثاء 06 يناير 2026
خارج الحدود

الوضع بالسودان، الدعم السريع يرتكب مجزرة جديدة في مدينة الأبيض

الدعم السريع، فيتو
الدعم السريع، فيتو
 أفادت شبكة أطباء السودان، صباح اليوم الثلاثاء، بمقتل 13 شخصا، بينهم 8 أطفال، جراء استهداف ميليشيا الدعم السريع لمنزل بمسيرة بحي «الجلابية» بمدينة الأبيض بولاية شمال كردفان.

جريمة حرب مكتملة الأركان وانتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني

وأدانت الشبكة في بيان، بأشد العبارات، هذه المجزرة المروعة التي ارتكبها الدعم السريع بمدينة الأبيض، مؤكدة أن الحي المستهدف مدني خالص لا توجد به أي مواقع أو مظاهر عسكرية، ما يجعل هذا الهجوم جريمة حرب مكتملة الأركان وانتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني، ويكشف تعمد استهداف المدنيين العزل، خاصة الأطفال.

تصعيد خطير لنهج القتل العشوائي والقصف الممنهج للأحياء السكنية الآمنة

وتعتبر الشبكة أن هذا الاستهداف جريمة تعكس تصعيدًا خطيرًا لنهج القتل العشوائي والقصف الممنهج للأحياء السكنية الآمنة، دون أي اعتبار للحياة الإنسانية.

وحمّلت الشبكة الدعم السريع المسئولية الكاملة عن هذه الجريمة، مطالبة المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية والأممية بالتحرك لوقف هذه الجرائم بالضغط على قيادات الدعم السريع، لوقف قتل المدنيين ووقف استهداف الأحياء السكنية.

ومنذ أشهر تستهدف الدعم السريع مدينة الأبيض الاستراتيجية، بهدف تعطيل تقدم الجيش نحو ولايتي جنوب كردفان وشمال دارفور، بخاصة بعدما نقل إليها الجيش مركز القيادة والسيطرة لإدارة العمليات الميدانية.

مقتل عشرات الآلاف وتهجير الملايين

وتبعد الأبيّض نحو 400 كيلومتر عن الخرطوم وتقع إلى جنوب غرب العاصمة، وتضم مطارا، وتتميز بموقع استراتيجي يربط الخرطوم بإقليم دارفور في غرب البلاد.

وأسفرت الحرب الدائرة في السودان منذ أبريل 2023 بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة نائبه السابق محمد حمدان دقلو، عن مقتل عشرات الآلاف وتهجير الملايين، وتسببت بجوع ونزوح، في أزمة إنسانية وصفتها الأمم المتحدة بأنها «الأسوأ في العالم».
 

