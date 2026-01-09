الجيش السوداني يعلن تكبيد ميليشا الدعم السريع خسائر فادحة، والبرهان: النصر قريب جدا

18 حجم الخط

قال رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، اليوم الجمعة، إن النصر والقضاء على المتمردين قريب جدا.

الجيش يعلن تنفيذ عمليات نوعية واسعة النطاق في دارفور وكردفان

وبحسب موقع «السوداني»، أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة السودانية، في ملخص عملياتها العسكرية للأسبوع المنصرم، عن تنفيذ غارات جوية وبرية مكثفة، استهدفت تمركزات وتحركات ميليشيا الدعم السريع الإرهابية؛ في مناطق دارفور وكردفان، بالإضافة إلى طرق التقرب من الحدود الجنوبية الليبية.

وأفاد البيان الرسمي بأن الوحدات الجوية والبرية تمكنت من تدمير أكثر من 240 مركبة قتالية تابعة للميليشيا، إلى جانب إلحاق خسائر بشرية كبيرة بصفوف الميليشيا، حيث لقي المئات من عناصرها مصرعهم خلال العمليات.

أبرز مراكز الدعم اللوجستي لميليشيا الدعم السريع في جنوب دارفور

ووفقا للبيان، شملت الضربات الجوية، تدمير عدد من الطائرات المسيرة الاستراتيجية للعدو، وعدد من المخابئ ومحطات التشغيل والإمداد في مطار نيالا، الذي يعتبر أحد أبرز مراكز الدعم اللوجستي لميليشيا الدعم السريع في جنوب دارفور.

طرد عناصر ميليشيا الدعم السريع من مناطق واسعة في دارفور وكردفان

وعلى الصعيد البري، نجحت القوات المسلحة السودانية والقوات المساندة في طرد عناصر الميليشيا من مناطق واسعة في إقليمي دارفور وكردفان، مما أسهم في توسيع نطاق السيطرة وتأمين محاور استراتيجية مهمة.

وأكدت القيادة العامة للقوات المسلحة، استمرار العمليات العسكرية بكل حزم وعزيمة، بهدف تدمير فلول وبقايا الميليشيا الإرهابية في كافة مناطق وجودها، مشددةً على أنها ماضيةٌ في مهامها لحماية الوطن وسيادته واستعادة الأمن والاستقرار في جميع أنحاء البلاد.

وجدّدت القيادة العامة، دعوتها للمواطنين إلى التعاون واليقظة، مؤكدة التزامها الكامل بحماية المدنيين وتقديم الدعم اللازم للمُتضرِّرين من تداعيات الصراع.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.