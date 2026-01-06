الثلاثاء 06 يناير 2026
أخبار مصر

تصدير 9 آلاف طن حديد إلى السودان، حركة السفن والبضائع بموانئ البحر الأحمر

 أعلن المركز الإعلامي لهيئة  موانئ البحر الأحمر، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة  بلغ (9) سفن، وتم تداول (20000) طن بضائع و(620) شاحنة و(75) سيارة.

 شملت حركة الواردات (3500) طن بضائع و(314) شاحنة و(61) سيارة.

 فيما شملت حركة الصادرات (16500) طن بضائع و(306) شاحنة و( 14 ) سيارة.

 

تصدير 9 آلاف طن حديد مسلح إلى السودان

 شهد ميناء سفاجا استقبال السفينتين POSEIDON EXPRESS وPANLILY، بينما تغادر ثلاث سفن هي بريدج وAlcudia Express وPANLILY. 

كما شهد ميناء نويبع تداول (1950) طن بضائع و(140) شاحنة من خلال رحلات للسفينتين الحسين وسينا. 

فيما شهد ميناء السويس مغادرة السفينة CECELLIA علي متنها ( 9000 ) طن حديد مسلح تصدير الي السودان.


سجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 1075 راكبا.

 

استراتيجية نحو تعزيز دور الموانئ المصرية في التجارة العالمي

 من ناحية أخرى نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء عددًا من الإنفوجرافات عبر منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي، سلط من خلالها الضوء على فوز مصر بعضوية مجلس المنظمة البحرية الدولية 2026/ 2027، في خطوة استراتيجية نحو تعزيز دور المواني المصرية في التجارة العالمي.

يأتي هذا الفوز استمرارًا لحضور مصر الفاعل داخل المنظومة البحرية العالمية، وتطور قدراتها في دعم سلامة وكفاءة النقل البحري، إذ يمثل تتويجًا لجهود الدولة في تنفيذ خطة شاملة لتطوير المواني المصرية ورفع كفاءتها التشغيلية، بما يعزز تنافسية منظومة النقل البحري، ويدعم مكانة مصر كمركز إقليمي وعالمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت، في ظل طفرة تنموية غير مسبوقة شهدها قطاع النقل البحري خلال السنوات الأخيرة، وهو ما يعكس بدوره تنامي الثقة الدولية في الدور الملاحي المصري.

