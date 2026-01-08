وزير الزراعة يوجه بصرف كامل المقررات السمادية للمحاصيل الشتوية الاستراتيجية

18 حجم الخط

قرر علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، صرف كامل المقررات السمادية لكافة المحاصيل الشتوية الاستراتيجية، وعلى رأسها محصول القمح باعتباره محصولًا استراتيجيًا هاما، وفي ضوء تزايد المساحة المنزرعة بالمحصول.

وشدد وزير الزراعة، على أن يتم صرف الأسمدة لكافة المزارعين الذين يملكون "كارت فلاح" ساريًا، دون المطالبة بإحداثيات، شريطة ألا يكون قد تحرر ضدهم محاضر تعدٍّ على الأرض الزراعية أو سرقة تيار كهربائي.

ووجه فاروق مديري مديريات الزراعة وقطاع الخدمات الزراعية، بالتنبيه على كافة الجمعيات الزراعية، بضرورة الالتزام بضوابط وتعليمات الصرف الخاصة بالموسم الشتوي 2025 / 2026، وفقا للمنظومة.

وشدد الوزير على الالتزام الكامل بتوفير الأسمدة للمزارعين، مع الإعلان الواضح عن المقررات السمادية وأسعارها، وعدم فرض أي زيادات أو ربط عمليات الصرف بشراء منتجات أخرى.

وحذر الوزير من أي تلاعب بالأسمدة المدعمة، مؤكدًا أن الوزارة ستتخذ إجراءات رادعة، وستضرب بيدٍ من حديد ضد محاولات تسريب الأسمدة إلى السوق السوداء أو التعدي على حقوق الفلاحين، مع تشديد الرقابة على الجمعيات الزراعية، والمتابعة المستمرة لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد أي تقصير أو مخالفات.

وفي سياق متصل، تلقى علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، رسالة شكر من مزارعي جمعية العيساوية بمركز المنشأة بمحافظة سوهاج، بعد استجابته الفورية وتكليف وكيل وزارة الزراعة بسوهاج بسرعة فحص شكاوى المزارعين، والتي تلقاها عبر هاتفه، وصرف أسمدة النترات من الجمعية، بعد معاناتهم من عدم صرف المقررات الخاصة بهم على مدار شهر ونصف.

وقال المزارعون إن ما حدث ليس مجرد حل لمشكلة سماد، بل رسالة طمأنة لكل فلاح مصري:"حقك محفوظ… وصوتك مسموع".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.