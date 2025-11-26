الأربعاء 26 نوفمبر 2025
السجن 3 سنوات لعاطل زوج ابنته القاصر عرفيا مقابل مبلغ مالي بمصر القديمة

قضت  محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة عاطل بالسجن 3 سنوات لاتهامه بارتكاب جريمة الاتجار بالبشر عبر استغلال ابنته التي تبلغ من العمر 13 عاما، وتزويجها رغما عنها دون السن القانونية مقابل مبالغ مالية بدائرة قسم شرطة مصر القديمة. 

وجاء في أمر الاحالة أن المتهم والد الفتاة اتفق مع سيدة تعمل وسيطة لجلب فتيات لراغبي الزواج من خارج البلاد لتزويج ابنته القاصر إلى أحد الرجال مقابل حصوله على مبلغ مالي كبير.

وكشفت التحقيقات أن المتهم الأول استقبل ابنته في مسكنه عقب فترة من إقامتها مع والدتها، ثم قام بالتنسيق مع الوسيطة والمتهم الثاني لإتمام الزواج، حيث تم تحرير عقود عرفية على أحد المقاهي بحضور شهود، قبل أن تنتقل الطفلة إلى مسكن الزوجية.

