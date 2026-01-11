إخماد حريق بمطبخ تجهيز مطعم شهير بمدينة الأقصر

18 حجم الخط

وقع حريق مفاجئ داخل مكان تجهيز تابع لأحد المطاعم الشهيرة، اليوم الأحد بوسط مدينة الأقصر، قرب محطة القطار، والتهمت محتويات الموقع، دون إصابات أو وفيات.

حريق مطبخ تجهيز بالأقصر

تلقى اللواء محمد الصاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر إخطارا، يفيد بنشوب حريق بمكان تجهيز مطعم شهير في محيط محطة الأقصر، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية إلى موقع البلاغ، وتم التعزيز بـ3 سيارات إطفاء.

وتمكنت قوات الحماية المدنية في السيطرة على الحريق ومنع امتداده إلى العقارات السكنية المجاورة، دون وقوع أي إصابات أو وفيات بشرية، فيما أسفر الحريق عن خسائر مادية كبيرة بمحتويات موقع التجهيز بالكامل.

جرى تحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات بإشراف من المحامي العام لنيابات الأقصر، فيما تكثف مباحث قسم شرطة الأقصر تحرياتها للوقف على أسباب نشوب الحريق.

