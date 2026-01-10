ترامب: مستعد لمساعدة إيران المتطلعة للحرية

18 حجم الخط

أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن استعداد بلاده الولايات المتحدة لمساعدة إيران في تطلعها إلى الحرية، في خضم الاحتجاجات الجارية في البلاد في الفترة الحالية.

ترامب: مستعد لمساعدة إيران في توقها للحرية



وكان ترامب قد أعلن سابقا مرارا عن استعداده لشن "ضربة قوية" على إيران حال قُتل متظاهرون هناك.

وكتب ترامب على شبكته الاجتماعية "تروث سوشيال": "إيران تتوق إلى الحرية، ربما أكثر من أي وقت مضى. الولايات المتحدة مستعدة للمساعدة!!!"، دون أن يوضح الكيفية التي ينوي بها تقديم هذه "المساعدة".

ونقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مسؤولين، قولهم إن إدارة الرئيس الأمريكي ترامب ناقشوا كيفية تنفيذ هجوم على طهران.

وول ستريت: مسؤولون بإدارة ترامب ناقشوا كيفية تنفيذ هجوم على إيران

وأضافت صحيفة وول ستريت، أن نقاش المسؤولين بإدارة ترامب تناول تحديد الأهداف المحتملة في إيران ومن الخيارات المطروحة شن ضربات جوية واسعة تستهدف مواقع عسكرية إيرانية.

وأكدت الصحيفة الأمريكية، أن المحادثات بشأن إيران اعتيادية ولا مؤشرات على هجوم وشيك.

وفي وقت سابق كشفت تقارير إعلامية، نقلا عن مواقع تتبع الطيران العسكري، بأنه تم رصد تحركات مكثفة واستثنائية لطائرات عسكرية أمريكية قادمة من الولايات المتحدة وأوروبا باتجاه الشرق الأوسط، في تطور لافت بالتزامن مع تصاعد التوتر المرتبط بإيران.



رصد تحركات عسكرية أمريكية كبيرة في الشرق الأوسط

ومن جانبه ذكر موقع نتسيف (nziv) الإخباري الإسرائيلي في تقرير له، اعتمادًا على مصادر استخبارات مفتوحة وتقارير أمنية، أن الساعات الأخيرة شهدت نشاطًا جويًا واسع النطاق يوحي باستعدادات غير روتينية.

وجاء في تقرير الموقع الإسرائيلي أنه تم رصد جسر جوي لـ طائرات النقل العسكري الأمريكية متضمنا أكثر من 30 طائرة نقل استراتيجية من طراز C-17 Globemaster III تم رصدها في طريقها للمنطقة، مع هبوط عدد منها بالفعل في قواعد بريطانية، إضافة إلى قواعد في قطر، في نمط يستخدم عادة قبل انتشار إقليمي واسع.



وصول مقاتلات أمريكية إلى الشرق الأوسط

وأكد التقرير العبري أنه تم رصد طائرات التزود بالوقود من طرازي KC-135 وKC-46، وهي عنصر محوري في تمكين العمليات الجوية بعيدة المدى.

وتشير المعطيات إلى أن جزءًا من هذه الطائرات جرى سحبه من مناورات عسكرية في أوروبا، وإعادة توجيهه نحو مسرح الشرق الأوسط.

وأكد تقرير الموقع الإسرائيلي أنه تم رصد وصول أسراب مقاتلة من طراز F-15 وF-16، مع ترجيحات بإشراك طائرات شبح من طرازي F-22 وF-35 ضمن الانتشار الجاري.

وبالتزامن مع التحركات الجوية تم رصد تحرك حاملة الطائرات الأمريكية نيميتز باتجاه منطقة مسؤولية القيادة المركزية الأمريكية، بالتوازي مع وصول طائرات دعم ناري قريب AC-130J وطائرات استطلاع ومكافحة غواصات P-8A Poseidon.

وبحسب موقع نتسيف، فإن هذه التحركات تأتي على خلفية تصريحات أمريكية شديدة اللهجة تجاه إيران خلال الأيام الأخيرة وموجة احتجاجات داخلية واسعة داخل إيران ورفع مستوى القلق من تصعيد إقليمي ورفع حالة التأهب في قواعد أمريكية بالأردن والعراق وقطر إلى مستويات مرتفعة، في حين وصفت وزارة الدفاع الأمريكية التحركات بأنها تعزيز للوضع الدفاعي، إلا أن حجم وانتشار طائرات التزويد بالوقود والنقل، يُعد من أبرز المؤشرات العملياتية التي تسبق عادة أنشطة عسكرية واسعة.

ووصف موقع نتسيف يصف ما يجري بأنه أحد أكبر التحركات العسكرية الأمريكية في السنوات الأخيرة، ويتجاوز بكثير إطار المناورات أو التحركات الروتينية المعتادة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.