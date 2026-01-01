18 حجم الخط

ذكرت تقارير إعلامية اليوم الخميس، أن السياسية العراقية والناشطة النسوية أميرة الجابر، أعلنت أنها أصبحت أول شخصية تتقدم رسميًا بأوراق اعتمادها للترشح لمنصب رئيس الجمهورية في العراق.

أميرة الجابر أول مرشحة لرئاسة العراق

ووجهت أميرة الجابر دعوة إلى أعضاء مجلس النواب العراقي إلى اختيار "من يعرف قيمة العراق وسيادته ومنحه المساحة الكاملة لتفعيل هذا المنصب الذي غاب، خلال السنوات الأخيرة، عن دوره الحقيقي"، وذلك على حد وصفها.

وقالت أميرة الجابر، إنها استوفت جميع الشروط الدستورية والقانونية المطلوبة للترشح للمنصب، مشيرة إلى أنها تقدمت بملفها عبر القنوات الرسمية المعتمدة لدى مجلس النواب.

فتح باب الترشح لمنصب الرئيس العراقي

وبحسب تعريفها الشخصي، تشغل الجابر عضوية المجلس الاستشاري النسائي في بغداد، وتنشط في قضايا تمكين المرأة، والمشاركة السياسية.

وأعلنت الجابر دخولها السباق الرئاسي من خلال نشر رسالة الترشيح التي أرسلتها عبر البريد الإلكتروني الرسمي إلى مجلس النواب عبر منصاتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكان رئيس مجلس النواب العراقي، هيبت الحلبوسي، فتح باب الترشح لمنصب رئيس الجمهورية يوم الثلاثاء الماضي.

