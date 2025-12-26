الجمعة 26 ديسمبر 2025
نواف الزيدان يعترف بعد 22 عاما: أبلغت أمريكا عن مكان وجود نجلي صدام حسين (فيديو)

بعد أكثر من عقدين من الصمت، فجر نواف الزيدان رجل الأعمال المقرب إلى عائلة صدام حسين مفاجأة خلال ظهوره في برنامج «الصندوق الأسود» الذي يقدمه الإعلامي الكويتي عمار تقي، حين اعترف بأنه هو من أبلغ القوات الأمريكية عن مكان وجود نجلي الرئيس العراقي الراحل صدام حسين: عدي وقصي، في منزله بالموصل عام 2003.

تسليم نجلي الرئيس العراقي الراحل صدام حسين: عدي وقصي

الاعتراف أعاد إلى الأذهان واحدة من أكثر اللحظات جدلًا في التاريخ الحديث للعراق، وكشف الزيدان الضغوط والتعقيدات الأمنية الهائلة التي واجهته، والتي دفعته لاتخاذ القرار الصادم بإبلاغ القوات الأمريكية، رغم المخاطر التي كان يمكن أن يتعرض لها.

وتحدث نواف الزيدان عن كواليس استضافة نجلي صدام حسين داخل منزله، مؤكّدًا أن القرار لم يكن سهلًا، وأن الظروف الأمنية والسياسية في ذلك الوقت كانت خارجة عن السيطرة، ما جعل منه طرفًا رئيسيًا في حادثة تاريخية غيّرت مجرى الأحداث.

 

 

مقتل عدي وقصي في 2003

وبحسب صحيفة «عكاظ»، فإن عدي وقصي صدام حسين قُتلا في 22 يوليو 2003 خلال عملية عسكرية نفذتها الفرقة 101 المحمولة جوًا، ووحدات خاصة بعد تلقي معلومات من «المخبر المحلي»، وأسفرت العملية عن مقتل 4 أشخاص، بينهم نجلا صدام والحارس الشخصي، واستخدام أسلحة ثقيلة واشتباكات دامية استمرت لساعات.

هذا الاعتراف بعد 22 عامًا يفتح النقاش من جديد حول أحداث ذلك الصيف الدامي في الموصل، ودور المدنيين في المرحلة الحساسة بعد سقوط النظام العراقي السابق.

 

 

عشيرة ألبو ناصر تتبرأ من نواف الزيدان

من جانبها، تبرأت عشيرة ألبو ناصر في نينوى من "نواف الزيدان" بعد اعترافه خلال مقابلة تلفزيونية بالوشاية على "عدي وقصي"، وذلك وفقا لشبكة «العربية».

مباريات الأسبوع، مصر مع أنجولا.. مواجهات نارية في أمم أفريقيا والدوري الإنجليزي (إنفوجراف)

